'Een wedstrijd die leek opgebouwd uit droombeelden'

Het was onmogelijk om niet te worden meegesleurd door iets wat zich leek af te spelen in een ­ander heelal. Er was een wereldwijde euforie gaande. Het kijken naar voetbal in de tijd van Twitter heeft een tweede dimensie gekregen. Twitter maakt het onzichtbare zichtbaar.



Ik had contact met iemand in het stadion die zei dat hij de actie van Frenkie de Jong niet goed had kunnen zien. Even later, na het kijken op zijn telefoon, was hij tussen doodstille Madrilenen alsnog omhoog gesprongen om de vernedering van Modric te vieren.



Er slopen religieuze tendensen in het voetbal. Simon Kuper van de Financial Times zette vanmorgen deze tweet online: 'Ik kan niet besluiten of Dusan Tadic god is of Frenkie de Jong.' Nadat gisteravond mijn dochter al had laten weten dat ze in god was gaan geloven.



Mensen vroegen en vragen zich in groten getale af of ze soms hebben gedroomd. Op een zeker moment heb ik de telefoon weggelegd. Alleen in het donker, slechts bij het licht van het beeldscherm, trok ik me terug in een wedstrijd die realiteit was terwijl hij leek opgebouwd uit droombeelden.



Je wilt niet overdrijven door iets ongrijpbaars als geluk ­erbij te halen. Maar die wedstrijd van gisteren was een negentig minuten durende tocht naar het ongrijpbare.



