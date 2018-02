'Deportivo La Coruña wil Seedorf als coach'

'Deportivo wil Seedorf als coach'

De Spaanse club Deportivo La Coruña wil Clarence Seedorf aanstellen als nieuwe coach, zo melden verschillende Spaanse media.



De club die is afgezakt naar de achttiende plaats in La Liga, had eerder zondag coach Cristobal Parralo ontslagen, nadat de ploeg twee dagen eerder met 5-0 had verloren bij Real Sociedad.



Volgens Spaanse media is Seedorf de voornaamste kandidaat nadat de Uruguayaanse trainer Martín Lasarte zou hebben bedankt. De krant Marca meldt dat de 41-jarige oud-speler van Ajax, Real Madrid en AC Milan maandag in de Spaanse stad is om een handtekening te zetten onder een verbintenis.



Seedorf was in 2014 een half jaar coach van AC Milan en ook bij het Chinese Shenzhen FC was zijn verblijf in 2016 maar van korte duur.



Deportivo staat achttiende van de twintig ploegen in La Liga met 17 punten uit 22 wedstrijden. Onder Parralo werd in vijftien wedstrijden in alle competities slechts drie keer gewonnen.