'Dennis Bergkamp tekent bezwaar aan tegen ontslag bij Ajax'

Dat schrijft Voetbal International. Bergkamp, prominent lid van het technisch hart van Ajax, werd vorige maand samen met Marcel Keizer (hoofdtrainer) en Hennie Spijkerman (assistent-trainer) op non-actief gesteld door de club.



Ajax verklaarde in een persbericht dat de clubleiding er 'onvoldoende vertrouwen in heeft dat de ambities van Ajax met hen worden gerealiseerd'. Bovendien zou er volgens de club een verschil van inzicht bestaan met Bergkamp over het voeren van het technische beleid.



Arbitragezaak

Volgens de advocaat van Bergkamp, Harro Knijff, is dit ook het enige wat de voormalig assistent-trainer zelf heeft gehoord als reden voor zijn ontslag. "We hebben Ajax laten weten het oneens te zijn met deze ontslaggronden," aldus Knijff tegen VI.



"Ik wacht op een nadere reactie van Ajax. Als we hierover geen overeenstemming bereiken, zal Ajax een arbitragezaak bij de KNVB aanhangig moeten maken om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te kunnen komen. De bal ligt bij Ajax."



Nieuwe koers

Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, wilde onlangs tegen Het Parool weinig kwijt over de reden waarom Bergkamp op non-actief is gezet.



"Het beleid dat we voeren wordt besproken in het technisch hart. Het is goed dat daar discussies zijn. Daar word je sterker van. Maar op het moment dat je heel weinig op één lijn zit, en het heel weinig eens wordt, moet je een keuze maken. In dit geval een keuze voor een nieuwe koers. En dan moet je alles doen om die nieuwe koers te kunnen laten slagen."



Op welke vlakken het botste, kon Van der Sar niet zeggen. "Dan moet ik inhoudelijk ingaan op de zaak en dat kan en wil ik niet. We zijn met de belangenbehartigers van Keizer, Bergkamp en Hennie Spijkerman in gesprek over de afhandeling."



