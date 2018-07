'Davy Klaassen naar Werder Bremen'

Ten Hag: 'Of Magallán of Blind'

Eerder deze maand werd bekend dat Daley Blind openstaat voor een terugkeer naar Ajax, maar of hij daadwerkelijk komend seizoen in de Arena speelt lijkt mede af te hangen van Lisandro Magallán en zijn club Boca Juniors.



Magallán zou al overeenstemming hebben bereikt met Ajax voor een contract van vijf jaar, maar Boca Juniors wil hem misschien niet laten gaan. In dat geval zou Blind een alternatief zijn.



"Magallán is nog steeds in beeld, maar of hij daadwerkelijk wordt gecontracteerd is nog onzeker," zei Ajaxtrainer Erik ten Hag afgelopen weekend tegen Sky Sports. "Het wordt of Magallán, of Blind. Beide lijkt niet realistisch."