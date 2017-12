'Daley Blind kan kiezen uit Spaanse topclubs'

'Aissati hoopt op contract in Roemenië'

Terwijl de transfermarkt in bijna heel Europa weer potdicht zit, kunnen spelers zonder contract in theorie het hele jaar door nog bij nieuwe clubs aansluiten. Eén van hen is Ismaïl Aissati, tussen 2008 en 2012 goed voor 41 wedstrijden in het shirt van Ajax.



Na zijn vertrek uit Amsterdam speelde de Marokkaanse middenvelder voor Vitesse, Antalyaspor, Terek Grozny uit Rusland en nog eens Antalyaspor. Bij die Turkse club liep zijn contract deze zomer af. Mogelijk zet hij zijn carrière nu voort in Roemenie.



Gazeta Sporturilor meldt dat Aissati meetraint bij Dinamo Boekarest. In de hoofdstad van Roemenië krijgt de voetballer deze week de kans zich te bewijzen. Een dezer dagen moet vervolgens besloten worden of speler en club een langere samenwerking aangaan.