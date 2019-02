'Bod van miljoen op assistent-trainer Schreuder'

Cassierra naar Racing Club

Mateo Cassierra vervolgt zijn voetballoopbaan in Zuid-Amerika. De 21-jarige spits van Ajax ondertekende donderdag een verbintenis bij Racing Club. De koploper uit de Argentijnse competitie huurt Cassierra voor anderhalf jaar en heeft de optie om hem daarna definitief over te nemen.



Ajax nam Cassierra in de zomer van 2016 over van Deportivo Cali voor een bedrag van rond de 5 miljoen euro. In Amsterdam wist de Colombiaan niet door te breken. Hij kwam vooral uit voor het tweede elftal, waarmee hij vorig seizoen in de eerste divisie de titel behaalde. Met achttien doelpunten werd Cassierra topscorer van Jong Ajax.



Dit seizoen verhuurde Ajax de spits aan FC Groningen, maar ook daar groeide Cassierra niet uit tot basisspeler. Na de eerste seizoenshelft keerde de Colombiaan terug bij Ajax. Trainer Erik ten Hag nam hem in januari al niet mee op trainingskamp naar Florida.