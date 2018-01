'Amin Younes voor 5 miljoen naar Napoli'

'Younes voor 5 miljoen naar Napoli'

Amin Younes is dicht bij een overgang naar het Italiaanse Napoli, koploper in de Serie A.



De 24-jarige linksbuiten verloor bij Ajax dit seizoen zijn basisplaats aan Justin Kluivert. Voor Younes is het belangrijk dat hij de komende maanden speeltijd krijgt.



De kleine dribbelaar wil zijn plaats in de selectie van de Duitse bondscoach Joachim Löw niet kwijtraken. Duitsland neemt komende zomer deel aan het WK in Rusland.



Gebrek aan rendement

Volgens Italiaanse media zijn Napoli en Ajax akkoord over een transfersom van 5 miljoen euro. Ajax betaalde in 2015 ongeveer de helft van dat bedrag om Younes los te weken bij Borussia Mönchengladbach.



Vorig seizoen was Younes vooral van grote waarde voor Ajax in de duels in de Europa League. Onder trainer Peter Bosz haalden de Amsterdammers de finale waarin werd verloren van Manchester United. Een gebrek aan rendement (doelpunten en assists) heeft Younes uiteindelijk opgebroken.



De zes jaar jongere Justin Kluivert speelt op dit moment op zijn positie. Ajax hoopt nog voor het sluiten van de transfermarkt (31 januari) een nieuwe buitenspeler aan te trekken. Zakaria Labyad (FC Utrecht) is daarvoor een belangrijke kandidaat. (Dick Sintenie)