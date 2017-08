'Ajax rondt transfer Davinson Sánchez deze week af'

Walian getest bij West Ham United

Ezra Walian is op weg naar Engeland. De twintigjarige Amsterdammer, die in het voorjaar zijn contract bij Ajax liet ontbinden, loopt stage bij West Ham United.



Hij heeft inmiddels ook uitnodigingen op zak van Bolton Wanderers en Hull City, zo meldt Daily Mail. West Ham ziet in Walian, een aanvallende middenvelder die vorig seizoen bij Jong Ajax in de Jupiler League goed was voor elf goals in 22 duels, mogelijk een rol als opvolger van Robert Snodgrass, die in beeld is bij Aston Villa.



Walian is geboren in Amsterdam, speelde voor Oranje Onder 19, maar is momenteel international voor Indonesië.