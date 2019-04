'Ajax-fans met boksbeugels aangehouden in Italië'

Ajax gaat dinsdag op bezoek bij Juventus voor de return van de kwartfinale van de Champions League. Rond het eerste duel (1-1) van vorige week in Amsterdam arresteerde de politie 185 supporters van beide clubs. In de aanloop naar het duel werden twee grote groepen met voornamelijk Italiaanse supporters aangehouden. De fans hadden onder meer vuurwerk, uitschuifbare wapenstokken, pepperspray en een hamer bij zich.



Vlak voor de wedstrijd werden tientallen fans van Ajax opgepakt nadat ze slaags waren geraakt met agenten die probeerden in te grijpen toen er vuurwerk bij een 'Entrada' werd afgestoken. De mobiele eenheid richtte waterkanonnen op supporters, onder wie kinderen en mensen in rolstoelen.



'Onbedoelde provocatie'

Politie en gemeente spraken later van "een onbedoelde provocatie door het gebruik van een waterwerper''. Er loopt een onderzoek naar het optreden van de politie.



Ajax verkocht alle 2000 beschikbare kaartjes voor het uit-duel met Juventus. Het is onbekend hoeveel fans zonder kaartje naar het noorden van Italië komen. De politie is extra alert in Turijn omdat fans van Juventus een warme band onderhouden met supporters van de harde kern van ADO Den Haag.