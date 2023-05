Nederland mist finale Eurovisie Songfestival 2023: uitschakeling Mia en Dion was een ongeluk in slow motion

Mia Nicolai en Dion Cooper zongen de vereenvoudigde versie van hun beoogde prijssong Burning Daylight zonder fouten. Beeld ANP / EPA

Het leek er dinsdagavond geen moment in te zitten. Mia Nicolai en Dion Cooper zongen de vereenvoudigde versie van hun beoogde prijssong Burning Daylight zonder fouten, maar het was snel duidelijk dat dat niet genoeg zou zijn. Ook de intieme podiumregie overtuigde de Europese kijker niet. Die stuurde Nederland voor het eerst sinds 2015 al na de halve finale naar huis.

De keuze om moeilijke, emotionele noten uit de uitvoering te halen, luidde die uitschakeling enkele weken geleden al in. Het was een elegante oplossing die het belang van de twee jonge artiesten vooropstelde. Zonder ingrijpen waren Mia en Dion zonder enig zelfvertrouwen naar Liverpool gereisd om daar verder tegen zichzelf en hun liedje te vechten en vermoedelijk ongenadig te kapseizen.

Maar tegelijk werd door het vergemakkelijken van het lied de handdoek feitelijk al in de ring geworpen. Burning Daylight moest het juist van het overbrengen van emotie hebben. Daarvoor werd nu van de kijker verlangd om drie minuten lang volledig op te gaan in het verhaal van de twee. Een bijna onmogelijk verzoek in een halve finale vol spektakelstukken en de daverende feestact van Finland direct na het millimeterwerk van Nederland.

Ongeluk in slow motion

De uitschakeling werd zo het sluitstuk van een ongeluk in slow motion. Zelden had de Nederlandse delegatie zijn voorbereiding zo slecht op orde als dit jaar. Na enkele gouden jaren waarin Nederland vaak in de buurt kwam van de top 10 en in 2019 zelfs won met Duncan Laurence’ Arcade, werden plots weer beginnersfouten gemaakt.

Met Mia Nicolai en Dion Cooper werden artiesten zonder veel ervaring op grote podia aangewezen. Nicolai trad voor het traject begon zelfs nog maar een keer of 20 op. De selectiecommissie van omroep AvroTros liet zich echter overtuigen door Laurence, de mede-componist van het liedje. Hij zou de creatieve leiding in handen nemen en de twee zo langs alle lastige klippen van de weg naar Eurovisie-succes loodsen.

Het bleken loze beloftes. Laurence was vaker niet dan wel aanwezig en leek zich pas echt om zijn twee protégés te bekommeren toen de mediastorm na twee mislukte voorbereidingsoptredens al volop gierde rondom Mia en Dion. Zo raakten de twee onnodig zwaar beschadigd.

Het was voor het tweetal fijn dat ze het liedje, waar ze ook aan meeschreven, op het podium zonder kleerscheuren volbrachten. Hen is weinig te verwijten. Maar binnen de omroep moet een grondige evaluatie plaatsvinden. Hoe kon dit gebeuren in een organisatie die alles op de rit leek te hebben? Wat was nu precies de rol van Duncan Laurence? Niemand die het in de Oranje-delegatie precies leek te weten.

Net als tijdens eerder teleurstellende edities in 2015 (Trijntje Oosterhuis) en 2018 (Waylon) bleken afspraken achter de schermen onduidelijk of simpelweg niet gemaakt. Dat kan gewoonweg niet als je een vaste waarde in de Songfestivalfinale wil worden, zoals bijvoorbeeld Zweden dat wel is.

Topfavoriet Loreen zat namens dat land dinsdagavond uiteraard bij de beste 10. Met haar gingen Finland, Noorwegen, Moldavië, Kroatië, Zwitserland, Israël, Tsjechië, Portugal en Servië naar de finale van zaterdag.

Verslaggever Stefan Raatgever volgde de halve finale op de voet en deed live verslag. Lees hier het liveblog terug.

Bekijk nieuwe updates Live Bekijk alle updates Bekijk de belangrijkste updates Finland zorgt toch voor Nederlands tintje in songfestivalfinale Ondanks de uitschakeling van Mia Nicolai en Dion Cooper staat er zaterdag toch een Nederlander op het podium in de finale van het Eurovisie Songfestival. De 32-jarige Jesse Wijnans is een van de in roze gehulde dansers bij de Finse inzending van Käärijä. De in Breda geboren Wijnans is professioneel danser en was al te zien in tv-programma's als Dancing With The Stars, als partner van Anouk Hoogendijk, en The Big Show van Ruben Nicolai. Ook stond hij op het songfestivalpodium in Rotterdam, toen hij een van de dansers in het ensemble was. Lees hier een interview met hem. Koosje Koolbergen Favorieten allemaal door, Nederland naar huis De tien finalisten van vanavond zijn: Servië, Zweden, Finland, Moldavië, Noorwegen, Kroatië, Israël, Portugal, Tsjechië en Zwitserland. Cornald Maas, lid van de selectiecommissie van AVROTROS laat in een eerste reactie weten het 'echt jammer' te vinden. 'Na een bumpy road hebben Mia en Dion zich echt herpakt, maar het was niet genoeg. Op naar volgend jaar.' Nederland uitgeschakeld op Songfestival Mia Nicolai en Dion Cooper hebben het niet gered. De Nederlandse inzending zit niet bij de beste 10 en gaat niet naar de finale van zaterdag. Burning Daylight wist de Europese tv-kijkers niet voldoende te overtuigen. Eerste drie finalisten: Kroatië, Moldavië, Zwitserland Het ziet er slecht uit voor Nederland nu enkele directe concurrenten de eindstrijd hebben bereikt. Stembussen gesloten, count every vote! Het wachten op de uitslag is begonnen. De stembussen zijn gesloten. Over tien minuten worden de namen van de finalisten bekend. Maandag werd een alternatieve manier van het presenteren van de uitslag gerepeteerd. Daarbij stonden alle halvefinalisten (zonder begeleiders) op het podium. Toch werd gekozen de traditionele manier van aankondigen, met de artiesten op de banken in de green room, te handhaven. Tijd voor de voorspellingen Was het genoeg voor Mia en Dion? Het gaat er echt om spannen. De tv-kijker bepaalt de volledige uitslag. Vakjury's stemmen pas zaterdag in de finale mee. Dat geeft spektakel-acts vermoedelijk een voordeel. Mia en Dion herpakken zich: hun beste optreden van de week Of het genoeg is voor een finale moet nog blijken, maar Mia en Dion hebben zich herpakt na de ophef die volgde op twee valse optredens in de aanloop naar het Songfestival. Hun optreden van vanavond was het beste van deze week in Liverpool. Mia en Dion zongen Burning Daylight met eenvoudigere zanglijnen dan in de originele versie. Volgens Jan Smit was het nu 'loepzuiver' en stond de act 'als een huis'. REUTERS Topfavoriet Loreen zingt vlekkeloos Geen spoor van zenuwen of onwennigheid bij topfavoriete Loreen uit Zweden. Haar Tattoo is een masterclass Songfestivalhits maken. Een spannende videoclip van 3 minuten die zaterdag zonder twijfel de beste 3 gaat halen. AP Israël bewijst: Eurovisie wordt steeds meer ook een danswedstrijd Noa Kirel heeft zich namens Israël gekandideerd voor een top 10-plek op zaterdag. Haar optreden bij het nummer Unicorn bewees: dans wordt op het Songfestival steeds belangrijker. Met een overdonderende choreografie was haar optreden tot nu toe het meest memorabele van de avond. En nog om de juiste redenen ook. REUTERS Verbijstering om anti-dictatoract van Kroatië Kroatië, door deze krant al onderscheiden met de Sieneke Award voor slechtste act van deze halve finale, wordt online en in de zaal met een mengeling van afschuw en bewondering ontvangen. Het optreden is als protest tegen alle mogelijk dictatoren goed bedoeld, maar blijkt in meerdere opzichten een horrorshow. REUTERS Portugal, concurrent van Nederland, imponeert De Portugese zangeres Mimicat, een concurrent van Mia en Dion, had in elk geval geen last van zenuwen. Haar nachtclubjazz-act spatte van het scherm en leverde veel gejuich in de zaal op. REUTERS Primeur: stemmen in de gehele wereld mogelijk Enige verwarring over het stemmen. Voor het eerst mag er in landen die niet aan het festival meedoen ook gestemd worden. Die stemmen kunnen alleen online via de officiële site, eurovision.tv , worden uitgebracht. Al die mondiale stemmen worden samengevoegd tot één stemlijstje dat even zwaar telt als van een afzonderlijk deelnemend land. Eerste optredens onderweg, commentaarverbinding hersteld De eerste halve finale is onderweg. Zangeres Alessandra zong namens Noorwegen wat wankel, maar zal vermoedelijk toch de finale halen met haar Queen of Kings. Ondertussen zijn commentatoren Jan Smit en Cornald Maas - tot opluchting of ontsteltenis van de tv-kijkers - weer luid en duidelijk te horen. Commentaarverbinding werkt niet; Cornald Maas per telefoon Afstrepen van de Eurovisie-bingokaart: de verbinding met de tv-commentatoren werkt niet. Voorlopig spreekt Cornald Maas per telefoon tot de kijker. Begintijd optreden Nederland: 22.10 uur Voor wie alleen tijd (of zin) heeft om Mia en Dion te zien: het Nederlandse optreden begint om 22.10 uur. Halve finale op punt van beginnen, bookmakers geloven niet in Nederland Na de laatste dress rehearsal van vanmiddag hebben de gokkers hun keuze gemaakt voor de eerste halve finale. Volgens hen hoort Nederland vanavond niet bij de beste 10. Slecht nieuws voor Mia en Dion, want vorig jaar voorspelden de lijstjes van de bookmakers in de twee halve finales respectievelijk acht en negen van de tien halve finalisten goed. Aan de andere kant: er zijn dus doorgaans één of twee verrassingen. De grootste concurrenten voor de finaleplekken zijn vanavond Kroatië, Zwitserland en Portugal. Mia en Dion repeteren voor de laatste keer Dinsdagmiddag repeteerden Mia en Dion voor de laatste keer op het podium van de Liverpool Arena. Voor een enthousiast publiek bleek de intieme act rond Burning Daylight inmiddels te staan als een huis. De zang van de twee was echter nog steeds wiebelig. Lukt het vanavond om de zenuwen in bedwang te houden? Bookmakers: Nederland haalt finale nipt niet Mia Nicolai en Dion Cooper gaan dinsdag proberen de finale van het Eurovisie Songfestival te bereiken. In de eerste halve finale is het Nederlandse duo als veertiende aan de beurt met het liedje Burning Daylight. Op basis van de concurrentie lijkt het een lastige opgave te worden voor de 27-jarige Nicolai en 29-jarige Cooper. Oud-songfestivalwinnares Loreen uit Zweden en Käärijä uit Finland, de nummer één en twee bij de bookmakers, zijn al zo goed als zeker van plaatsing en ook outsiders als Noorwegen, Israël en Tsjechië staan dinsdag op het podium. Volgens de bookmakers haalt Nederland de finale nipt niet. De tv-kijker kan het duo echter redden en naar de finale stemmen. De jury heeft dit jaar geen invloed op de uitslag. Aan het einde van de avond gaan tien van de vijftien landen door. In totaal doen dit jaar 37 landen mee, waarvan er 31 in de halve finales staan. De zogenoemde 'big five', Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Frankrijk, zijn samen met de regerend kampioen Oekraïne al verzekerd van een plek in de eindstrijd. ANP - Mia Nicolai en Dion Cooper op de turquoise loper tijdens de openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Deze Nederlander zou zomaar het Songfestival kunnen winnen: ‘Dit kan het toch niet zijn, dacht ik’ Voor Mia Nicolai en Dion Cooper wordt deze week spannend: haalt het duo de finale van het Eurovisie Songfestival? De Nederlandse danser Jesse Wijnans (32) is als onderdeel van de Finse act zo goed als zeker van kwalificatie. In de Liverpool Arena werkte Wijnans al twee repetities op het podium af. “De eerste keer ging het niet zo lekker. In het begin van de act springen we uit een grote houten doos waaraan we met kabels vastzitten. Die kabels schoten de eerste keer niet los, de tweede keer raakten ze in elkaar verstrikt.” “Finland heeft best veel goede dansers,” zegt Wijnans over zijn selectie. “Maar heel veel mannen die dansen én meerdere stijlen aankunnen zijn er niet. Daarom kunnen ze wel wat buitenlandse hulp gebruiken.” Lees hier het volledige interview met Jesse Wijnans. Welkom Welkom in dit liveblog over het Eurovisie Songfestival 2023. Hier houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen, in eerste instantie over de halve finale met Mia en Dion, dinsdagavond.