Loreen torent boven iedereen uit en wint voor tweede maal Songfestival voor Zweden

Ze werd de winnaar die iedereen verwachtte, maar zangeres Loreen (39) dwong met haar tweede Eurovisiezege niet minder respect af. Haar elektropopsong Tattoo en haar spannende tv-act torenden simpelweg boven de rest van het deelnemersveld uit.

Het was ruim na enen in de Engelse nacht - en na twee uur in Nederland - toen Loreen voor de tweede keer met de Eurovisietrofee in de hand een persconferentie begon. De nepnagels van haar podiumact nog aan de vingers, een regenjas om de schouders en een grote lach op het gezicht.

Na Euphoria (2012) lukte het elf jaar later ook met Tattoo om het festival te winnen. Zweden boekte zo zijn zevende zege. En dat is een, met Ierland gedeeld, record. Loreen is de eerste vrouwelijke artiest die meer dan één keer wint. Maar om dat soort getallen was het Loreen niet te doen, vertelde ze toen de confetti van haar overwinning was neergedaald.

“Het voelt allemaal nog zo onwerkelijk. Natuurlijk ben ik trots. Maar niet zozeer op dat soort records, maar meer op iedereen die mee is gegaan in mijn verhaal en optreden. In 2012 was alles nieuw voor mij. Nu voelde het alsof ik terugkeerde bij familie. Het was veel minder stressvol dan de eerste keer.”

Er was in de Liverpool Arena niemand die grote kanttekeningen kon zetten bij Loreens zege. Haar song Tattoo was misschien iets minder memorabel dan Euphoria, maar de Zweedse act torende simpelweg boven die van alle andere deelnemers uit. Een performance als een videoclip met Loreen als ultieme aandachtsmagneet. Waar andere deelnemers soms vocaal worstelden met hun eigen liedje, zong Loreen iedere keer opnieuw feilloos.

Popperfectie

Tattoo werd, zoals zo vaak in Zweden, geschreven met het geluid van de hitparade in gedachten. Het lied bevatte geen traditionele Songfestivalboodschap over wereldvrede of kunnen zijn wie je wil. Tattoo gaat over de pijn van een verbroken relatie en die emotie bleek aantrekkelijk genoeg voor echte Songfestivalfans, maar ook verleidelijk voor de doorsnee muziekliefhebber. Loreen bood popperfectie, geleverd per strekkende meter.

De vooraf verwachte tweestrijd tussen Zweden en Finland kwam er inderdaad. Het lukte Loreen niet zowel bij de jury’s als bij het publiek te winnen. Maar bij de vakjury’s nam ze met 340 tegen 150 punten een grote voorsprong. Die bleek genoeg om de voorkeur van de thuisstemmers - ook in de Liverpool Arena kreeg Käärijä meer bijval dan Loreen - voor Finland te neutraliseren. Ook de Nederlandse vakjury koos voor Zweden, de tv-kijkers gingen voor Finland. De laatste artiest die zowel de jury- als de publieksstemming won was Salvador Sobral voor Portugal in 2017.

Loreens zege was het einde van een erg lange, soms tenenkrommende (Was nummer laatst Duitsland echt serieus met z’n roodgelakte doomrockers?), een enkele keer ontroerende en ook suikerzoete avond. Voorbeeld van het laatste was de uitvoering van evergreen You’ll Never Walk Alone door Dunlance Laurence. De opkomst achter hem van alle presentatoren, oud-deelnemers en ander performers paste precies bij de Eurovisie-gedachte van liefde en eenheid.

De uitslag.

Zweden wint voor de zevende keer, Loreen voor de tweede keer.



Loreen won de jurystemming met Tattoo 340 punten.

De televote ging naar Käärijä voor Finland met 376 punten. #Songfestival #eurovision #eurovision2023 pic.twitter.com/kgc4L6CWQp — Stefan Raatgever (@stefanraatgever) 13 mei 2023

Bekijk nieuwe updates Live Bekijk alle updates Bekijk de belangrijkste updates Loreen wint Songfestival voor Zweden Zangeres Loreen (39) is voor de tweede keer winnaar geworden van het Eurovisie Songfestival. Met Tattoo won ze na Euphoria (2012) opnieuw. Finland - Käärija met feestsong Cha cha cha - werd tweede na een zege bij de publieksstemming. Maar de voorsprong die Loreen al nam bij de vakjury's bleef in tact. AFP - Loreen wint het Eurovisie Songfestival 2023! Duitsland eindigt als laatste Rockband Lord of the Lost kwam niet verder dan 18 punten en is 26ste en laatste geworden. Zweden wint jurystemming voor Italië en Israël Zweden gaat als koploper naar de publiekstemming. Loreen won met Tattoo de jurystemming met 340 punten. Daarmee heeft Zweden een ruime voorsprong op Italië, Israël, Finland en Estland. Duitsland werd laatste met drie punten. Zweden zet Finland op grote achterstand bij jury's Top vier na 30 landen: 1. Zweden 277 2. Italië 148 3. Israël 142 4. Finland 141

REUTERS - Loreen reageert op de zoveelste 12 punten van de vakjury. Zweden neemt voorsprong bij vakjury's Top drie na 16 landen: 1. Zweden 155 2. Italië 86 Top drie na 16 landen: 1. Zweden 155 2. Italië 86 Route naar overwinning Zweden loopt via jury's Het is de verwachting van kenners dat Finland de stemming bij de tv-kijkers zal winnen. Zweden heeft dus flink wat jurypunten nodig om op voorsprong aan het tweede deel van de stemming te beginnen. Loreen staat na acht landen ruim aan kop. Getty Images Nederlandse jury geeft Zweden douze points Tien gingen er naar Finland en acht naar Tsjechië. De eerste 12 punten uitgedeeld: Oekraïne kiest voor Zweden Loreen scoort meteen het maximale aantal bij de eerste jury. AP - De juryleden. De stembussen zijn dicht; uitslag nadert Stemmen kan niet meer! Het is even na middernacht en we gaan beginnen aan het rondje langs 37 (!) vakjury's. Die noemen, om de vaart er nog enigszins in te houden, alleen hun douze points. Voor Nederland deelt zangeres S10 de punten uit. Duncan Laurence zingt You'll Never Walk Alone De Nederlandse winnaar van 2019, Duncan Laurence, stapt zodalijk het podium op. Dat doet hij aan het einde van een blokje songs die zijn gemaakt in Liverpool. Na oud-deelnemers als de Israëlische Netta, de Italiaan Mahmood en de Zweedse Cornelia Jakobs zal Laurence You'll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers zingen.

REUTERS Sam Ryder op het podium met Queen-drummer Roger Taylor Songfestivalroyalty op het podium met een extra snufje Queen. Sam Ryder, de nummer twee van vorig jaar, zingt zijn nieuwe song Mountain. Achter de drums duikt Roger Taylor op, drummer van Queen. AP Stembussen geopend: Count every vote! Het stemmen is begonnen. Stemmen vanuit Nederland kan, al heeft dat geen invloed meer op het resultaat van Mia en Dion. Bevindt u zich in een land dat in het geheel niet meedoet aan het festival? Ook dan kunt u stemmen. Deze stemmen worden opgeteld tot een lijstje voor 'the rest of the world', dat even zwaar telt als dat van één deelnemend land. AP - Fans in the Fan Zone wachten op de einduitslag in Liverpool. Laatste act op podium: Mae Muller voor Groot-Brittannië Het thuisland op het podium. Mae Muller is een vocale brokkenpilote, maar dat hoorde vanavond gelukkig bijna niemand door het gejuich in de Liverpool. Met haar optreden hebben alle 26 landen gezongen. De stembussen worden over een paar minuten geopend. REUTERS - De laatste act van vanavond: Mae Muller namens Groot-Brittanie. Bookmakers: Israël langs Oekraïne naar derde plaats Met het laatste optreden van de finale op het punt van beginnen is er bij de bookmakers wat veranderd in de top drie. Israël is na het flashy dansoptreden van Noa Kirel Oekraïne voorbij en stijgt naar plek drie. Zweden en Finland blijven bij de gokkers de twee grote kanshebbers. REUTERS - Noa Kirel (Israel). Zenuwen laten stembanden deelnemers zwabberen Het is voor sommige deelnemers prettig dat de kennersoren van de vakjury's gisteren al luisterden tijdens de generale repetitie. Niet iedereen blijft vanavond zijn zenuwen de baas. Zwabberende noten kwamen er onder meer uit Polen, Cyprus, Italië en België. Grote uitzondering: zangeres Alika uit Estland, die feilloos haar Bridges zong. AFP - Alika zingt 'Bridges' tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Duitsland werkt op lachspieren met doomrock in rood lakleer Duitsland eindigt de laatste jaren steevast bij de laatste vijf. Dit jaar gaat het dankzij de glitterende doomrock van Lord of the Lost vast beter, maar je blijft je tijdens dit ballet van orks en aardmannen in rood lakleer afvragen: is dit echt gemeend? Of een parodie op Rammstein? Brunopress Moldavië zorgt voor afschuw en gejuich In april tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam een grote publieksfavoriet, deze inzending van Moldavië. Mede met dank van de blokfluitende minimens (hij/hem) aan de zijde van Pasha Parfeni. Op sociale media variëren de reacties van afschuw tot gejuich. AP - Pasha Parfeny neemt een rustmomentje met een blokfluitende minimens aan zijn zijde. Publieksfavoriet België worstelt met valse noten Het is van 2017 geleden dat België de top 10 haalde in de finale. Toen werd Blanche vierde met City Lights. Lukt het Gustaph (Stef Caers uit Leuven) opnieuw? Zijn nineties-discokraker Because of You doet vanavond qua zang soms pijn aan de oren, maar is een grote publieksfavoriet. REUTERS Finland laat Liverpool Arena ontploffen Ook Finland is binnen. Met het meeste gejuich in de zaal tot nu toe tot gevolg. Het daverende feestgeweld landt uitstekend. Käärijä zal vermoedelijk niet al te hoog scoren bij de vakjury's, maar is favoriet om de televote te winnen. Hoeveel kan hij daarmee goedmaken?

REUTERS Italië levert vertrouwde kwaliteit Het optreden van zanger Margo Mengoni met Due Vite bleek net zo Italiaans als een pizza margherita: vertrouwd van smaak, maar nergens echt sensationeel. Mengoni was aan het einde van zijn song enigszins buiten adem, maar kan met zijn Eros Ramazzotti-achtige ballade naar de top 10 kijken. REUTERS - Marco Mengoni namens Italie. Loreen toont popperfectie voor Zweden Hebben we de winnaar van dit jaar gezien? Loreens act - ook wel omschreven als een dans in een reuzentosti - haalde haar maximale potentieel. Ze zong tijdens de juryshow van vrijdagavond wel iets beter, maar Tattoo maakte niettemin grote indruk. Als Loreen wint, komt Zweden op 7 Eurovisie-zeges. Daarmee wordt het land dan samen met Ierland recordhouder. REUTERS - Favoriet Frankrijk imponeert visueel en revancheert zich vocaal Even leek de bolide van de Franse deelnemer La Zarra al vroegtijdig in de vluchtstrook van de Eurovisie-snelweg te zijn geparkeerd. Ze zong in de halve finale als Mia en Dion zonder vangnet. Maar in deze finale staat haar optreden als een huis en brengt de zangeres haar Evidemment bijzonder overtuigend. Op naar de top 10 en misschien wel meer. REUTERS - La Zarra vertegenwoordigt Frankrijk. Zangeres Froukje in Nederlandse vakjury De vakjury van Nederland - geheim gehouden tot vanavond - is bekend. De vijf leden zijn: zangeres Froukje, radiomaker Jeroen Kijk in de Vegte, zanger Rob DeKay, cabaretière Sjamke de Voogd en presentatrice Samya Hafsaoui. De Nederlandse douze points worden vanavond laat aangekondigd door zangeres S10, die vorig jaar elfde werd met De Diepte. Brunopress Polen: ondanks beschuldigingen matchfixing in finale De Poolse zangeres Blanka heeft van ver moeten komen. Haar uitverkiezing leek in gevaar door een matchfixingrel in de nationale finale. Blanka had banden met verschillende leden van de Poolse vakjury. En dan was Polen al een van de landen die vorig jaar op het echte Eurovisiefeest werd betrapt op het maken van afspraken met andere vakjury's. Ook heel erg: Solo, het liedje van Blanka, ben je al vergeten voor de laatste noot heeft geklonken. ANP - Blanka (Polen). Tweede startpositie in de finale: the graveyard Portugals Mimicat zingt vanavond als tweede. Statistisch gezien is er geen slechtere startpositie denkbaar. Gemiddeld eindigden deelnemers die als tweede zongen van iedereen het laagste. Toch lijkt Portugal zeker geen favoriet voor de laatste plaats vanavond. Top 20 moet kunnen. Brunopress - Mimicat, de Portugese kandidaat. Eerste optreden onderweg: Oostenrijk Hoe wordt bepaald wie op welk moment in de finale optreedt? Er wordt geloot om een plek in de eerste of in de tweede helft van de eindstrijd. Daarna is het woord aan de producers van de show. Die kiezen doorgaans een feestelijk up-temponummer om te beginnen. In dit geval Teya en Salena met het springerige Who the Hell is Edgar?

ANP - Teya en Salena uit Oostenrijk. Open sollicitatie van S10 S10, die vorig jaar namens Nederland meedeed aan het Eurovisiesongfestival, wil volgend graag commentaar geven, zo laat ze op Twitter weten. Graham Norton presenteert Wie in eerdere jaren graag naar de BBC keek vanwege het commentaar van Graham Norton, kan hem nu ook gewoon op NPO1 zien. Norton is een van de vier presentatoren op het podium. Tijdens de puntentelling - en die kan zomaar een uur duren - geeft hij wel commentaar voor de Britse organiserende omroep. ANP / EPA - De presentatoren tijdens het festival (l-r): Alesha Dixon, Julia Sanina, Hannah Waddingham and Graham Norton. Mia en Dion zitten in het publiek Instagram - Mia en Dion moedigen de finalisten aan. Finale begonnen; Kalush Orchestra op het podium De finale begint met een optreden van de winnaar van vorig jaar: Kalush Orchestra uit Oekraïne. De muziekgroep won in Turijn ruim met het nummer Stefania. Maar Oekraïne kon het festival dit jaar niet organiseren. In de openingsact is ook plek voor Oekraïense Songfestival-deelnemers als Jamala (met het lied 1944) en Go_A (Shum). REUTERS - Kalush Orchestra voorafgaand aan de grand finale. Bookmakers: Zweden wint Met de finale op het punt van beginnen, hebben de wedkantoren veruit het meeste vertrouwen in Loreen namens Zweden. Ze geven de winnares van 2012 (met Euphoria) 52 procent kans op de eindzege. Tweede is Finland met 22 procent. Op drie staat Oekraïne. Vorig jaar 'voorspelden' de bookmakers de winst van Oekraïne correct. EPA - Loreen (Zweden) gaat volgens alle bookmakers de finale van het Eurovisie Songfestival 2023 winnen. Uitzendtijdstippen Zweden en Finland De uitzendtijdstippen voor topfavorieten Loreen en Käärijä zijn als volgt: Zweden: 22.02 uur Finland: 22.14 uur Wie wil weten wie het 67ste Songfestival wint, moet waarschijnlijk tot na twaalf uur vanavond wachten. Dan zijn de laatste punten binnen. Eurovisie-tweestrijd tussen Zweden en Finland op komst? Het lijkt vanavond te gaan tussen Zweden en Finland. Met Israël als outsider. Gisteravond gaven de vakjury's hun punten al op basis van de generale repetitie. Daarin maakten de favorieten geen fouten. Finland, Käärijä in zijn neongroene bolero, kreeg toen het meeste bijval vanuit de zaal. REUTERS - De Finse act Kaarija gaat de strijd aan met Loreen uit Zweden. Deze acts staan in de finale van het Eurovisie Songfestival 2023 26 acts strijden vanavond om de felbegeerde eindoverwinning. Een potpourri van glamrock, ballades en zangers die daadwerkelijk kunnen zingen. Lees hier voor welke act u zeker op tijd terug moet zijn uit de badkamer en bij welke u beter even naar de keuken kunt lopen. ANP - Voyager uit Australie tijdens de dress rehearsal voor de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Waarom Loreen waarschijnlijk het Eurovisie Songfestival 2023 wint Volgens de wedkantoren wint de Zweedse zangeres Loreen zaterdagavond het Eurovisie Songfestival 2023. Dat zou voor de tweede keer zijn, na de zege in 2012 met Euphoria. Lees hier een profiel van Loreen, een artiest die koste wat kost haar eigen koers vaart. EPA Nederlandse liedjesschrijver Hardy hoopt op plek bij eerste tien: 'Stem op Estland' De Nederlandse liedjesschrijver en producer Wouter Hardy hoopt zaterdag voor de derde keer succes te boeken in een finale van het Eurovisie Songfestival. In Liverpool mikt de Bosschenaar met het nummer Bridges, dat hij maakte voor Estland, op een plek in de top tien. "Maar daarvoor hebben we wel de stemmen uit Nederland nodig. Dus stem allemaal op Estland." De finale halen was het eerste doel van Estland, dat met zangeres Alika naar het songfestival is gegaan. "Dat is gelukt. Het zou nu wel heel vet zijn als top tien lukt," zegt Hardy, die eerder al twee topnoteringen behaalde met mede door hem geschreven liedjes in 2019 en 2021. Eerst met Arcade van de uiteindelijke winnaar Duncan Laurence en daarna werd hij met Tout l'Univers voor de Zwitserse zanger Gjon's Tears derde in Rotterdam. Volgens de producer is de pas 20-jarige Alika een van de beste vocalisten in de finale. "In de halve finales zaten echt wel wat valse noten. Dat hoor je in de zaal, en nog meer op tv. Maar ALIKA is echt spot-on en dat is toch waar je als eerste naar luistert. Ze is echt een beest en komt helemaal tot bloei op het podium." Na drie gehaalde songfestivalfinales lijkt Hardy het evenement definitief te hebben omarmd. Een vierde deelname sluit hij zeker niet uit. "Na Arcade zei ik: geen songfestival meer voor mij. En na Tout l'Univers zei ik dat weer. Dus ik ga het nu niet meer zeggen," aldus Hardy. "We zullen zien wat de toekomst mij brengt." ANP Welkom Welkom in dit liveblog over het Eurovisie Songfestival 2023. Hier houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. De Nederlandse Mia en Dion vlogen er in de eerste halve finale al uit, maar 26 andere landen zijn nog in de race voor de winst. ANP

Tiplijn Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: