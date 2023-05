Hoe moet het verder met Nederland en het Songfestival na dit debacle?

Mia Nicolai en Dion Cooper kregen, werd direct zaterdag bekend, maar zeven punten in hun halve finale van het Songfestival. Dat was omgerekend nog minder goed dan Sieneke en Joan Franka, wier deelnames gelden als Eurovisietrauma's. Hoe moet het verder na dit debacle?

Het was een editie die velen in de Nederlandse delegatie het liefst zo snel mogelijk zouden willen vergeten. De deelname van Mia Nicolai en Dion Cooper oogde als een ongeluk in slow motion. Na twee misgelopen oefenoptredens moest inzending Burning Daylight worden vergemakkelijkt om Dion en Mia in Liverpool niet te laten verdrinken. Eenmaal daar bleek van een aardig duet nog slechts een schim over.

Pijnlijk uiteraard. Voor Mia en Dion, maar ook voor de Oranje-equipe, die plots als los zand aan elkaar leek te hangen. Want het was duidelijk dat de met Duncan Laurence gemaakte afspraken over zijn rol als mentor van de twee onervaren artiesten óf niet duidelijk waren óf door hem niet werden nagekomen.

Uiteraard klinkt na elk teleurstellend resultaat de roep om een Nationaal Songfestival weer luider. En inderdaad: wat zou het mooi zijn, een Nederlandse voorronde met de allure van de Zweedse kwalificatieshows. Die vullen arena’s van het formaat Ziggo Dome en worden live uitgezonden op tv. Dankzij de deelname van bekende artiesten zijn de kijkcijfers hoog. Zelfs liedjes die de finale niet halen, kunnen er hits worden.

En Loreen bewees opnieuw: zware concurrentie in eigen land leidt tot kwaliteit op de Eurovisiebühne. Niet voor niets strandde Loreen zelf in 2017 halverwege het kwalificatieproces. Het weerhield haar niet van een derde poging.

Bloeitijd

In Nederland werd in 2012 voor het laatst een Nationaal Songfestival gehouden. Het trauma dat dat opleverde – zangeres Joan Franka bleek niet bestand tegen de druk, zong niet goed en verliet huilend het festival in Bakoe – noopte omroep AvroTros tot het aanstellen van een interne selectiecommissie. Het bleek het begin van een nieuwe bloeitijd van het Songfestival in Nederland, waarin in tien jaar negen finales werden gehaald en na 44 jaar eindelijk weer werd gewonnen.

Andere deelnemende landen wisselen ook af en toe van kwalificatieopzet. België koos na een aantal jaren van een interne selectie nu weer voor een tv-finale. Zanger Gustaph won en werd zaterdagavond knap zevende in Liverpool. In andere landen leidde een omgekeerde beweging juist tot verfrissing en betere resultaten.

De vraag is eenvoudig: waarmee krijgt Nederland de beste combinatie van liedje en artiest in handen? Artiesten van naam willen zich over het algemeen niet wagen aan het afbreukrisico van een voorronde. Douwe Bob liet afgelopen week weten open te staan voor een tweede Songfestivalmissie, maar dan wilde hij wel direct worden aangewezen.

Gedroomde kandidaten als Maan, Davina Michelle of Froukje zullen er vermoedelijk net zo over denken. Bovendien is een achtergrondselectie altijd noodzakelijk. De commissie ontving dit jaar meer dan 400 liedjes. Die kunnen niet allemaal op tv.

Daarom lijkt een grondige evaluatie voor nu de beste oplossing. Want het onvoorbereid loslaten van jonge en kwetsbare artiesten in het mediacircus rond het Songfestival mag niet nog een keer gebeuren.