Deze acts staan in de finale van het Eurovisie Songfestival 2023

Wie wint vanavond het Eurovisie Songfestival 2023? Pakt topfavoriet Loreen namens Zweden haar tweede zege na Euphoria (2012)? Of is het Finse uitdager Käärijä met zijn daverende feest-act? Alle 26 acts van vanavond langs de meetlat.

1. Oostenrijk: Teya & Selena – Who the Hell is Edgar?

♥♥♥

We beginnen met een satire over de vluchtigheid van de platenwereld. Tom Petty maakte met Into the Great Wide Open ooit al een briljante, maar die van zangeressen Teya & Selena mag er ook best zijn. De twee verpakken hun eigen ervaringen in de muziek in een nerveuze koortsdroom over de geest van schrijver Edgar Allan Poe die hen ’s nachts bezoekt, nadat poehatypes uit de entertainmentindustrie de zangeressen hebben wijsgemaakt dat ze als tekstschrijfsters zijn rechtmatige opvolgers zijn. Geestige en hyperactieve act.

2. Portugal: Mimicat – Ai Coração

♥♥♥♥

De tweede startpositie staat bekend als de ‘graveyard shift’, maar waarom zou Portugal geen top 15 kunnen halen? Beginnend met een I Will Survive-pianoloopje ontpopt deze inzending zich al snel tot een act zoals je die ooit in de betere cabaretbars aantrof. Beetje Caro Emerald, beetje Liza Minnelli en vooral veel fijne Portugese nachtclubswing. Een optreden om goede zin van te krijgen, zeker omdat Mimicat (Marisa Mena) lekker vet zingt. En voor wie het zich afvraagt: Mimicat heeft thuis inderdaad een kat. Die heet niet Mimi, maar Brownie.

3. Zwitserland: Remo Ferrer – Watergun

♥♥

Was Remo Ferrer verantwoordelijk voor het laatste zetje richting uitgang van Mia en Dion? Zijn stemmige antioorlogssong zou dan de stemmen in de categorie ‘rustpuntje tussen alle kermis’ hebben weggekaapt bij onze twee lievelingsnachtegaaltjes. Hoe dan ook: Ferrer zit in de finale, terwijl zijn liedje wel erg lijkt op Dotans hitje Numb uit 2021. Misschien kunnen de trollen van de laatste nog een plagiaatzaakje aan het rollen brengen.

4. Polen: Blanka – Solo

♥♥

Heerlijke rel in de Poolse nationale voorronde. De jury daar werd beschuldigd van matchfixing. Niet vreemd dat er twijfel ontstond bij de resolute aanstelling van Blanka. Die heeft zichtbaar lang zitten broeden op een fleurige en moderne act met beach vibes, maar blijft toch vooral een euroshopperversie van Ariana Grande. Vocaal is Blanka namelijk een brekebeen die uitgaat van de misvatting dat haar puntentotaal oploopt naarmate er meer kledingstukken verdwijnen.

5. Servië: Luke Black – Samo mi se spava

♥♥♥

Stel: in je eigen taal heet je Лука Ивановић, maar je ambieert wel een internationale carrière. Wat te doen? Zonder advies van Dion Cuiper/Cooper is Luca Ivanovic uitgekomen bij Luke Black. En het moet gezegd: Black heeft voor zijn hymne over de gevaren van gameverslaving een act in elkaar gezet waar je drie minuten ademloos naar blijft kijken. Toegegeven: dat doe je ook naar een uitslaande brand, maar de techno van Samo mi se spava (Ik wil alleen maar slapen) blijft overeind.

6. Frankrijk: La Zarra - Évidemment

♥♥♥♥

Een jurk onder de tien meter is geen jurk, moet zangeres La Zarra (de 35-jarige Fatima Zahra Hafdi) hebben gedacht. Ze wil met Évidemment behalve met haar recordsleep ook de geschiedenisboeken halen als eerste Franse winnaar sinds 1977. Met die droogte van 46 jaar is Frankrijk (ooit vijf maal winnaar) nu langer zonder zege dan Nederland vóór Duncan Laurence. Die overwinning moet dan komen met een fraai klassiek chanson dat is voorzien van slimme beats. Maar ai, wat had La Zarra tijdens de repetities veel last van zwabberende stembanden.

7. Cyprus: Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

♥♥♥

You can’t break a broken heart. Ja ja, op Cyprus groeien de levenswijsheden als sinaasappelen aan de bomen. Hoewel we Andrew een beetje het type vinden dat in een Nissan met een open dak over de boulevard van Nicosia rijdt met zijn eigen muziek op de speakers, is dit liedje van degelijke Zweedse makelij vast genoeg voor een plek bij de eerste 15. Daarbij leunend op een flinke dosis pathos én – kruisje op de Eurovisie-bingokaart – een kletterende waterval op de achtergrond.

8. Spanje: Paloma Blanca - Eaea

♥♥♥♥

Flamenco meets elektro. Intrigerende combinatie tussen de confetti van het Songfestival. In combinatie met pulserende lichtshow vermoedelijk iets te moeilijk voor de argeloze kijker in Bakoe of San Marino, maar Spanje durft en dat wordt vast beloond. Dat schelle repeterende geluid op de achtergrond is overigens Paloma Blanca’s mobieltje: George Baker die belt voor een duet.

9. Zweden: Loreen – Tattoo

♥♥♥♥

Volgens de bookmakers kan Loreen de Johnny Logan Award voor een tweevoudige Songfestivalwinst al op haar nachtkastje zetten. En ja, de aantrekkingskracht is duidelijk: Tattoo is bijna net zo catchy als Euphoria uit 2012 en Loreen levert als podiumartiest charisma per strekkende meter. Daarbij staat elke Zweedse act voor de drie p’s: professionaliteit, popperfectie én punten van alle andere Scandinavische landen. Maar toch: is de aftikken-en-rammenact van Finland niet net iets memorabeler? Het wordt een tweestrijd, dat kan bijna niet anders.

10. Albanië: Albina & Familja Kelmendi – Duje

♥♥

Aaah. Albanië. Jaarlijks de betrouwbare misthoorn in de ondoordringbare waas van het Eurovisiebestaan. Maar lieve Albina, wat duje nou? In plaats van de traditionele vrouw-met-weelderige-haardos-verwart-schreeuwen-met-zingen-solo heeft Albina om zich heen haar vroom kijkende Familja Kelmendi geposteerd. Dat blijkt een Balkanuitvoering van The Kelly Family. En voor u erachter bent hoe die ene lekkere cheesy hit van dat almaar uitdijende gezin ook weer heette, zijn er weer drie minuten van uw leven voorbij die u nooit meer terugkrijgt.

11. Italië: Marco Mengoni - Due Vite

♥♥♥

De inzending van herintreder Marco Mengoni (hij werd in 2013 zevende met L’essenziale) is als een bord spaghetti bolognese: je weet wat je krijgt, het valt nooit echt tegen, maar na afloop wilde je toch dat je iets avontuurlijkers van de menukaart had gekozen. Mengoni is een begenadigde zanger en hem door een zwijmelballade à la Eros Ramazzotti horen laveren, is beslist geen straf, maar voor de winst komt hij tekort.

12. Estland: Alika – Bridges

♥♥♥

Ha, daar is producer/songschrijver Wouter Hardy uit Den Bosch weer. Hij eindigde inmiddels al twee keer op het erepodium met Arcade (2019) en Tout L’univers, waarmee Zwitserland in 2021 derde werd. Bridges is alweer zo’n gedistingeerde pianoballad, waar de echte verrassing inmiddels natuurlijk wel vanaf is. Hardy is overigens nog steeds woedend op Ilse DeLange en Duncan Laurence, die hem zouden hebben gedwongen akkoord te gaan met een lager royaltypercentage voor Arcade. Alleen al om die reden gun je prima zangeres Alika een goede klassering.

13. Finland: Käärijä – Cha Cha Cha

♥♥♥♥

No more boleroooo’s? Vooruit, een kleintje dan nog, moet zanger Käärijä hebben gedacht. Voor zijn neongroene exemplaar hebben meerdere Teletubbies hun leven gegeven. Hoe dan ook: deze kruising tussen Iron Maiden en Charly Lownoise & Mental Theo is een grote kanshebber voor de eindzege. De tekst gaat over de Finse volksaard, die kort kan worden samengevat als: pas er als wordt gezopen (Käärijä’s zweert bij pina colada), wordt het gezellig. Mocht Käärijä winnen, dan wint Neder­land toch ook nog een beetje. Een van de vier in roze gehulde dansers is Jesse Wijnans uit Breda.

14. Tsjechië: Vesna – My Sister’s Crown

♥♥♥

Een hechte coalitie van Tsjechische, Russische en Sloveense muzikanten die deels in het Oekraïens zingt. Dat is uiteraard een boodschap op zich, maar Vesna richt zich vooral op de strijd voor vrouwenrechten. Deze Praagse Spice Girls hebben hun zaakjes op orde: catchy, goed gezongen liedje en een strakke act die al die talen aan elkaar ‘vlecht’. Kortom: woordenboek Slavische talen op schoot en op naar een plek in de middenmoot.

15. Australië: Voyager – Promise

♥♥♥♥

Plotseling zijn we terug in het era van de hairmetal, de tijd dat rocksterren drukker waren met het opföhnen van hun kapsels dan met het kapotslaan van gitaren. Het Australische Voyager heeft in de verkleedkist van Twisted Sister nog een glitterjasje met schoudervullingen gevonden en gaat nu volledig retro met een song die ergens tussen de oeuvres van A-ha en Van Halen in zweeft. Hell yeah!

16. België: Gustaph – Because of You

♥♥♥

In het universum van Gustaph (Stef Caers uit Leuven) is het nog steeds 1993 en dat is helemaal niet erg als je in bent voor een lekker foute housefuif. Glamourdivo Gustaph blijft ergens toch een beetje Boy George, verdwaald geraakt in Plopsaland. Maar zijn Because of You is wel een absolute kraker in het roze circuit. Niet verwonderlijk, want deze donkere dagen kunnen best wat meer ongecompliceerd feest gebruiken. Op naar de beste klassering voor België in jaren.

17. Armenië: Brunette – Future Lover

♥♥

Wijlen Dame Edna zou zeggen: ‘Kind, waar heb je die outfit gevonden? In de emmer van de glazenwasser?’ In Jerevan is deze combinatie van lederen lappen en koorden echter vermoedelijk haute couture. De bookmakers zien het wel zitten met Brunette (Elen Yeremyan) en haar smachtende ode aan een liefde van later, maar de combinatie van een Abba-ballade met nogal agressieve rap blijft uiteindelijk toch als een graat in je keel steken.

18. Moldavië: Pasha Parfeni – Soarele și luna

♥♥

Het Russische leger staat bijna aan de poort, maar in Moldavië is de bevolking rustig gaan slapen tijdens het plaatsen van de Eurovisie-artillerie. Daarom geen vredesboodschap, maar deze hyperfolkloristische ode aan ‘de zon en de maan’, waarbij ook buffelhoorns een voor iedereen onbegrepen rol spelen. Daarbij neemt Moldavië zijn status als dwergstaatje dit jaar wel erg letterlijk. Het begrip woke is in Chisinau en omstreken nog volkomen onbekend. Daar wordt nog ongeremd geschuddebuikt om een stuiterende mens van geringe lengte (hij/hem) met een blokfluit (X).

19. Oekraïne: Tvorchi - Heart of Steel

♥♥♥

Veelzeggend? De titelverdediger kiest dit jaar niet voor nationale folklore, maar voor een westers georiënteerde R&B- en elektroballad. Die gaat, het kan amper anders, over moed. Maar hoewel Heart of Steel lekker broeierig klinkt en knappe röntgenvisuals inzet, blijft het maar wachten op een echte climax. Dat is roerige tijden als deze uiteraard uiteraard niet meteen verkeerd, maar druist wel recht tegen de Eurovisiewetten van Celine Dion en Justine Pelmelay in.

20. Noorwegen: Alessandra – Queen of Kings

♥♥♥

Het bewijs dat een goed resultaat halen op het Songfestival echt geen onmogelijk Ottolenghirecept is: beslag van Abba-eske pop, mespuntje female empowerment, vleugje folklore, flinke snuf zwaaiwerk met een lichtgevend attribuut en dan naar eigen smaak enkele valse noten toevoegen. En zo gaat Alessandra met twee vingers in de neus de top 10 in.

21. Duitsland: Lord of the Lost - Blood & Glitter

♥♥

Rammstein en Lordi ontmoeten elkaar elkaar in een, ruim, pashokje van een lederwarenwinkel te Hannover en zie: liefdesbaby Lord of the Lost treedt vanavond aan met een liedje dat gaat over... (hier komen we later op terug). Hoe dan ook: de Duitse lakleerliefhebbers lijken een parodie op een doomrockband, maar zijn wel degelijk bloed- (of glitter-)serieus. Dat maakt het geheel alleen maar enger.

22. Litouwen: Monika Linkytė – Stay

♥♥

De vierde oude bekende (Ook Pasha uit Moldavië deed al eens mee). Bij haar debuut – in 2015, het jaar van scheurjurk – plaatste Monika zich met duetpartner Vaidas keurig voor de finale om daarin 18de te worden. Het wordt lastig die klassering te verbeteren. ‘Why-ai-ai-ai-ai?’ zou Trijntje Oosterhuis nu vragen. Nou, vooral omdat Stay behalve een fijn honingzoet refreintje niets echt onderscheidends herbergt.

23. Israël: Noa Kirel – Unicorn

♥♥♥

Een plaag voor menig jonge ouder: als een kolonie mieren marcheren de glitterende eenhoorns ongewild je huis binnen. Noa Kirel voegt er nog een toe aan de almaar uitdijende populatie, maar doet dat wel met overtuiging. En, met hulp van de liedcomponist die ook Netta’s winnende Toy (2018) maakte, ook helemaal volgens de eisen van deze tijd. Opzwepende beats, slimme melodielijntjes en dan een overdonderende dansact erbij die zoete herinneringen oproept aan die bij Eleni Foureira’s Fuego, eveneens uit 2018. Kanshebber op een top 5-plek.

24. Slovenië: Joker Out – Carpe Diem

♥♥♥

Sinds Måneskin is de rockband helemaal terug op het Songfestivalpodium. Joker Out is stukken minder gevaarlijk én ook aanzienlijk minder goed gestyled. Carpe Diem – hoe diepzinnig! – is een niets-aan-de-hand-liedje dat slim leent bij de Arctic Monkeys en de Kaiser Chiefs. Vervolgens schenkt Joker Out een vriendelijk Eurovisiesausje over het geheel uit en kan het in de green room rustig de dag gaan plukken.

25. Kroatië: Let 3 – Mama ŠČ!

♥

Antidictatorrock uit de Balkan. Toen Let 3 voor het eerst de bühne opstapte, keken toeschouwers precies zoals Yolanthe bij de weigering van wijlen Vader Abraham om Sieneke te omarmen als vertolkster van zijn Sha-la-lie – verbijstering vermenigvuldigd met wanhoop. Maar waar Sieneke haar draaiorgel wijselijk thuisliet, zeulden de mannen van Let 3 hun lange leren jassen, witte slips, marsritmes en snorretjes, die rond 1940 kortstondig in de mode waren, gewoon mee naar Liverpool. Help!

26. Groot-Brittannië: Mae Muller - I Wrote a Song

♥♥♥

Gefeliciteerd! U hebt het gehaald. 26 x 3 minuten, waarvan er sommige uren moeten hebben geleken. Het is nog niets vergeleken bij het uithoudingsvermogen dat het grootste popland van Europa aan de dag moest leggen voor er weer eens een fatsoenlijk resultaat volgde. Na de blamerende nul punten van James Newman in Rotterdam, haalde Sam Ryder vorig jaar in Turijn de tweede plek. Mae Muller komt met haar catchy popsong over het liedje dat ze schreef voor haar overspelige ex dichter in de buurt bij Ryder dan bij Newman.

LEGENDA

♥: Sieneke Award

♥♥: Tegen je zin in een indianentooi op je hoofd

♥♥♥: Bitterballenbreak

♥♥♥♥: Euphoria!

♥♥♥♥♥: Douze points