Punkpriesteres Patti Smith predikt de revolutie voluit

Het lied mag dan 30 jaar oud zijn, Patti Smith kondigt het aan met de geestdrift van gisteren geboren song. Hoewel nooit een hit is People Have the Power uitgegroeid tot het lijflied van de Amerikaanse dichteres/zangeres. 'Believe it!', roept ze als haar bandleden het refrein voorzingen.



De sleutelregel - "People have the power to redeem the work of fools" (Het volk heeft de kracht het werk van gekken te herstellen) - vormt vooraf de basis voor een vurige toespraak.