Patti Smith is indrukwekkend zichzelf in De Duif

Toen Patti Smith vijf jaar geleden optrad in Paradiso, was het voornaamste dat opviel dat er nog zoveel sprake was van een bepaald soort jeugdige sturm und drang bij de gedoodverfde 'Godmother of punk'.



66 was ze destijds, en nog steeds gutste de urgentie uit haar poriën wanneer ze de klassiekers van albums als Horses (1975) en Easter (1978) inzette.



Smith koppelde de weerbarstigheid van punk aan de al even opwindende literaire scene in het New York van die tijd, en die combinatie klonk decennia na dato nog even fris als toen.