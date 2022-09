Ongemakkelijk maar verenigd: William, Harry en echtgenotes samen in het openbaar

Kate, William, Harry en Meghan, zaterdag. Beeld AFP

Ongemakkelijk maar verenigd verschenen de gebrouilleerde broers William en Harry bij de hekken van Windsor Castle om de bloemenzee te bezichtigen en de verzamelde menigte te bedanken voor hun steun. Met echtgenotes Catherine en Meghan aan hun zijde trokken ze voor het eerst in meer dan twee jaar met zijn vieren op. Het overlijden van grootmoeder Elizabeth bracht hen, in elk geval voor even, nader tot elkaar.

Hereniging van de ‘Fabulous Four’?

Ligt een hereniging van de ‘Fabulous Four’, zoals het kwartet in betere tijden door de Britse media werd genoemd, in het verschiet of was er sprake van lichte dwang van King Charles III, eerder op de dag officieel aangesteld als koning? De Britse krant The Telegraph citeerde een bron binnen het paleis die stelde dat het initiatief uitging van prins William. In de ochtend nodigde hij de hertog en hertogin van Sussex uit hem te vergezellen.

Voor de dood van Elizabeth, afgelopen donderdagmiddag, zou zo’n scenario ondenkbaar zijn geweest. Harry en Meghan verbleven voor afspraken in het Verenigd Koninkrijk en Europa in Frogmore Cottage, nog geen kilometer van de woning van William en Catherine. Het paar, dat de banden verbrak met het koninklijk huis en naar Californië verhuisde, zocht de Prince en Princess of Wales niet op.

Ramkoers met de royal family

Meghan ligt sinds de veelbesproken Megxit op ramkoers met de royal family. In een interview met Oprah Winfrey beschuldigde ze een vooraanstaand lid van racisme. Lakeien van het paleis zouden haar hulp hebben geweigerd, toen de voormalige actrice uit de serie Suits worstelde met haar geestelijke gezondheid. In podcasts, gemaakt voor Spotify, haalde Meghan enkele weken geleden opnieuw hard uit naar The Firm, een informele bijnaam van de Britse koninklijke familie.

In gesprek met het Amerikaanse tijdschrift The Cut sprak ze in vergelijkbare woorden over haar periode als actief lid van het koninklijk huis. Harry bleef niet zwijgend op de achtergrond. Tijdens de Invictus Games in Den Haag, op de voet gevolgd door een cameraploeg van Netflix, insinueerde hij dat de mensen rond koningin Elizabeth niet het beste met haar voorhadden. Later dit jaar brengt Harry explosieve memoires uit.

Meghan niet mee naar sterfbed

De aversie tegen Meghan was afgelopen week nog zodanig, dat koning Charles de telefoon pakte om Harry te verbieden zijn vrouw naar het sterfbed van zijn moeder mee te nemen. Volgens Britse ‘royalty watchers’ kwam dit deels voort uit het protocol. William spoedde zich zonder Catherine naar Balmoral Castle. Maar op de achtergrond woog zwaarder, dat op de aanwezigheid van Meghan geen prijs werd gesteld.

Beeld AFP

In zijn eerste televisietoespraak ruimde Charles vrijdag onverwachts een zin in om zijn liefde aan Harry én Meghan te verklaren. De speech, persoonlijk en emotioneel, lijkt het begin van een voorzichtige poging tot een verzoening. William, die het schoppen van Harry tegen de familie onvergeeflijk vond, schoof zijn woede een dag later naar de achtergrond. Of de hereniging, door boulevardkrant The Sun ‘babystapjes’ genoemd, beklijft, blijft afwachten.

Tot de begrafenis op maandag 19 september krijgen ze de kans de scherven verder te lijmen. Veel, zo niet alles, hangt af van Harry en Meghan. Troonopvolger William beschermt zijn vader Charles en de monarchie vurig. Alleen als het tweetal stopt met het besmeuren van het koningshuis kan een verzoening slagen. Niettemin mag het gezamenlijke optreden als een reusachtige doorbraak worden gezien. De Britten mogen dromen van de terugkeer van de ‘Fab Four’.