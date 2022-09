Feest in het Amstel Hotel, dwalen door het Amsterdam Museum: koningin Elizabeth zette viermaal voet op Amsterdamse bodem

Vier keer heeft de Britse koningin Elizabeth II een bezoek gebracht aan Amsterdam. Rode lijn: diners met kreeft en veelvuldig een bal ter afsluiting, maar vooral een voorliefde voor de historische relaties tussen de Nederlandse en Britse koninkrijken.

Nee, dat gaat ze nooit meer vergeten, die februaridag in 2007 dat ze koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk en prins Philip de hand mocht schudden in háár Amsterdam Museum. Toenmalig directeur Pauline Kruseman had gehoord dat de nabijgelegen Engelse kerk op het Begijnhof zijn 400-jarig bestaan vierde, en bood aan om het koninklijk gezelschap en diens gasten te ontvangen in de regentenkamer en café van het museum.

Kruseman was ervan onder de indruk dat koningin Elizabeth zich herinnerde dat ze bijna vijftig jaar eerder, in 1958, ook al het museum had bezocht. “Of misschien is ze eraan herinnerd in de voorbereiding, dat kan natuurlijk ook.”

Philip en Elizabeth bij het Nationaal Monument op de Dam, maart 1958. Beeld Gamma-Keystone via Getty Images

Nederlandse kazen

Op 25 maart 1958 zette de toen 31-jarige Elizabeth, dan zes jaar koningin, met haar man voor het eerst voet op Amsterdamse bodem. Omgeven door een erewacht van studenten liep het koningspaar de Dam op om een krans bij het Nationaal Monument neer te leggen.

De koningin ontmoette toen 23 gemeenteraadsleden en 6 wethouders. Ze nam een momentje apart met de vrouwelijke raadsleden en kreeg daarna van burgemeester Gijs van Hall een boek over een Het portret van Agatha Bas (1641), Rembrandts schilderij van een Amsterdamse burgemeestersdochter dat in Buckingham Palace hangt.

De Britse vorstin kreeg tussen de middag kreeftschotel en Nederlandse kazen geserveerd, werd vervolgens rondgeleid door onder meer het Rijksmuseum en een diamantfabriek in de Tolstraat, en sloot haar dag af met een galadiner in het Paleis op de Dam en een optreden in het Concertgebouw.

Ter ere van het zilveren huwerlijksjubileum van Juliana en Bernhard (midden) in 1962 bezochten prins Philip (links) en koningin Elizabeth (derde van links) Amsterdam. In het Amstel Hotel waren ook vele andere leden van koninklijke families aanwezig. Beeld Bettmann Archive

“Hoe fel aan de ene kant wij met elkander gewedijverd en zelfs gevochten hebben,” sprak koningin Juliana haar Britse evenknie tijdens het diner toe, “of anderzijds zelfs de hechtste verbonden hebben gesloten: buren zijn wij, en daarom voorbestemd goede vrienden te wezen.”

Vier jaar later, ter ere van het 25-jarig huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard, werd Elizabeth opnieuw uitgenodigd naar Amsterdam te komen. Op 1 mei landde zij met een bont koninklijk gezelschap op Schiphol en trok naar het Amstel Hotel, waar er – wederom met kreeft – gedineerd werd.

65 Amsterdamse bloemisten versierden vervolgens met duizenden anjers het Paleis op de Dam voor een bal dat volgens de overleveringen tot in de late uurtjes doorging. Koningin Elizabeth deed de dag erna de Keukenhof aan per bus, maar dan wel op haar voorwaarden – bij het portier werd een bankje gezet, omdat de Britse koningin niet van een grotere hoogte dan dertig centimeter mag stappen.

Bij het vierhonderdjarig bestaan van de Engelse Hervormde Kerk aan het Begijnhof, met burgemeester Job Cohen en koningin Beatrix, februari 2007. Beeld Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Irish Republican Army

Dat de koningin veel waarde hecht aan historische relaties tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, blijkt uit haar bezoek in de zomer van 1988 aan een tentoonstelling in De Nieuwe Kerk.

Die ging over de regeringsperiode van stadhouder Willem III en zijn vrouw Mary, als koning en koningin van Engeland, Ierland en Schotland. Een maand eerder pleegde de Irish Republican Army (IRA) nog twee aanslagen in Noord-Limburg, waardoor de veiligheidsdiensten extra maatregelen troffen rondom het koninklijk bezoek.

Toen de Engelse Kerk in Amsterdam in 2007 400 jaar bestond, had men de inmiddels 80-jarige koningin uitgenodigd, die tot grote vreugde toezegde. Ze bracht toen wederom een bezoek aan het Amsterdam Museum.

Terloops vertelde koningin Beatrix aan Elizabeth over de geschiedenis van het pand als Burgerweeshuis. Oud-directeur Pauline Kruseman van het Amsterdam Museum herinnert zich de toegankelijkheid van de Britse koningin tijdens het bezoek van drie uur. “Het is bijzonder hoe makkelijk zij communiceerde, vragen stelde, geïnteresseerd was in het moment en de mensen die daar aanwezig waren. Dat dwingt veel respect af.”