Zwemmers komen nu van heinde en verre naar het De Mirandabad

Beeld Elmer van der Marel

Om precies tien voor zeven, op een van de laatste maandagen van het jaar, parkeert grafisch vormgever Kjeld de Ruyter zijn felrode fiets tegen een hekje voor het zwembad. Hij sluit achter aan de rij van wachtenden – op anderhalve meter. De eerste shift (maximaal 45 bezoekers, reserveren verplicht) is al een kleine week uitverkocht. Ondanks het vroege tijdstip praten de wachtenden vrolijk. Als na vijf minuten het loket opengaat, volgen de zwemmers het wandelpad richting het dampende zwembad. Het helverlichte, doodstille water contrasteert met de aardedonkere omgeving. De kerstboom aan de zijkant van het bad completeert het plaatje.

“Goedemorgen, ben je er nu alweer?” begroet een badmeester met Amsterdamse tongval een dame van in de 70, terwijl hij een highfive op afstand geeft. Aan de rand van het zwembad kleden de bezoekers zich om; luttele minuten later is het water overgenomen door de zwemmers.

Triatleten

De middelste twee banen worden bezet door sportievelingen voor wie het baantjestrekken bittere ernst is. Triatleten in wetsuit schieten langs en leggen zonder problemen 100 meter af in 90 seconden. Iets verderop beweegt een zwemster bijna machinaal; met behulp van een pullboy schiet ze kaarsrecht door het water.

In de andere twee banen gaat het er ogenschijnlijk gemoedelijker aan toe. Een groepje van drie vriendinnen is non-stop aan het converseren terwijl ze worden ingehaald door een schoolslag zwemmende vijftiger. Een man uit Australië vertelt desgevraagd dat dit ‘het eerste sportmoment’ van de week was (‘2200 meter in drie kwartier’) en dat er nog vele zullen volgen. “De inschrijvingen voor de Ironman van volgend jaar zijn nu al geopend, dus ik moet flink doortrainen.”

Twee dames uit Muiderberg nemen het wat minder nauw. “Vijfentwintig jaar terug waren we hier voor het laatst, en toen we lazen dat het open was, hebben we meteen een kaartje gekocht. We zwemmen vooral voor onze lol.”

Het De Mirandabad kent een roemruchte geschiedenis. In 1932 werd het geopend als het Amstelparkbad. In de jaren zeventig werd dit zwembad afgebroken om plaats te maken voor het hipste zwembad van Europa: het De Mirandabad. Het koepelvormige dak was van ver te zien, binnen zorgden palmbomen voor een Middellandse Zee-sfeer. Dankzij het draaikolk- en golfslagbad verhuisde menig Amsterdams kinderfeestje in de jaren tachtig naar dit zwembad. De opening op 2 februari 1979 werd verricht door niemand minder dan Michael Jackson en zijn zingende broers van The Jackson 5.

‘Volkomen uniek’

Ook vier dagen later is het weer volle bak. Siegfried Haakmat (56) heet de zwemmers rond de klok van twaalf welkom. “Dit is toch volkomen uniek,” zegt hij. Voor Haakman, zelf al meer dan dertig jaar werkzaam bij het zwembad, gaat het vooral om de veiligheid van de gasten. “We houden iedereen die in het water ligt in de gaten, en met corona zorgen we er ook voor dat de mensen voldoende afstand houden.”

Collega Abdelkarim Aknin (45) vertelt dat het De Mirandabad waarschijnlijk het enige zwembad in Nederland is dat nu nog geopend is. “Normaal gesproken sluiten we op 1 september, maar die datum hebben we steeds opgerekt. We wisten dat mensen graag wilden blijven zwemmen, en de kans dat het virus zich in de buitenlucht verspreidt is veel kleiner. In november, toen alle andere zwembaden waren gesloten, kwamen er niet alleen Amsterdamse gasten, maar ook zwemmers uit Den Helder, Den Haag en Nijmegen. Ook voor ons is dat uniek. We voorzien duidelijk in een behoefte.”

Het De Mirandabad, en ook de Jaap Edenbaan, hebben bij wijze van experiment een ontheffing gekregen dankzij een gezamenlijke inspanning van de gemeentelijke afdeling Sport en Bos en wethouder Simone Kukenheim. “Sporten in de buitenlucht mag nog en wordt bovendien aangeraden, zeker wanneer het individueel gebeurt,” zegt Kukenheim. “Bewegen draagt bij aan de gezondheid en daarmee aan de weerbaarheid van mensen.”

Puberdochter

Terwijl Haakmat een rondje om het zwembad loopt, houdt Aknin het water nauwlettend in de gaten. Hij concludeert: iedereen wordt hier gelukkig van. “In deze coronatijd zijn er vooral dingen die níet kunnen. Wij zijn hier een uitzondering op. Er komen hier echt allerlei mensen: van de triatleten die normaal in Swimgym zwemmen tot een moeder met haar puberdochter.”

Zelf zwemmen de heren vandaag niet. Aknin: “Normaal gesproken zwem ik binnen, maar dat kun nu even niet meer”. Haakmat lacht. “Vijftien jaar geleden zwom ik hier zes baantjes buiten en nu nog heb ik het koud. De mensen mogen zwemmen; wij maken het mogelijk.”

Om precies kwart voor een klinkt er een snerpend fluitje, en twee minuten later is het zwembad leeg. Buiten heeft zich alweer een rij gevormd.