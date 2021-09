Zwemmen in Bacardi Lemon? Niet bij avondwinkel Sterk

Gaat de verkoop nog niet zo hard?

“Wij hebben gelukkig alleen klanten met smaak.”

Is het zo vies dan?

“Ha, nee dat is flauw. Wij kunnen er wel om lachen. Natuurlijk heb ik het weleens gedronken, dat moet voor mijn werk. Het is echt een product voor de jongere generatie. Lekker zoet en niet te duur. Ik hoor mensen in de winkel er weleens gekscherend over praten als ze de fles zien, maar vervolgens kopen ze ’m niet. We ­hebben de fles niet speciaal op de toonbank staan.”

Wat dacht u toen u Ik ga zwemmen voor het eerst hoorde?

“Daar zullen ze bij Bacardi wel blij mee zijn. En ik moest aan Cleopatra denken. Die nam een bad in ezelinnenmelk om haar schoonheid te behouden. Ik betwijfel of je met Bacardi Limón (zo heet de drank ­officieel, red.) hetzelfde bereikt.”

Hoe wordt Bacardi Lemon eigenlijk gedronken? Gewoon, zo, hup, uit de fles?

“Het is net zoiets als Bacardi Razz: die leng je aan met Fanta en je hebt een cocktail die smaakt als een raketijsje. Als je Bacardi Limón mixt met icetea of 7Up en serveert met een mooie schijf citroen, dan krijg je een simpele frisse cocktail. Niet te duur en lekker zoet. Het is een schitterende instapcocktail.”

Nog even over die naam: Mart Hoogkamer zingt in zijn zomerhit ‘Bacardi Lemon’, maar op de fles staat toch echt Limón.

“Ik denk dat ie dat heeft gedaan omdat het anders niet rijmt. Al komt die verwarring over citroen en limoen vaker voor. Lemon, lime, citroen, ­limoen. Je kunt beter ‘fris citrusvruchtje’ zeggen.”