Zuur van Kesbeke en rivierkreeften: veel Amsterdamser dan dit krijg je je diner niet

Beeld Sterre Kranenburg

Je zit in het laatste jaar van je koksopleiding, maar dit is geen schoolopdracht, begrijp ik.

“Klopt! Vorig jaar heb ik al twee pop-ups gedaan in ons lesrestaurant Warmoes, de eerste met het thema no waste en de tweede plant based. Ik wilde eigenlijk daarna gewoon doorgaan met duurzaam koken. Daarom organiseer ik nog een paar diners, ook vooral zodat ik mijn eigen stijl verder kan ontwikkelen. En school zei: ga maar doen!”

Wat is duurzaam koken?

“Bijvoorbeeld dat je ook nadenkt over het tegengaan van voedselverspilling, en rekening houdt met afvalstromen. En wat ik zelf heel leuk vind: werken met lokale producten.”

En dus serveer je je gasten maandag een Amsterdams menu.

“Ja, de vier gangen van maandag zijn gemaakt rondom producten uit de regio Amsterdam. De avond staat in het teken van de zuurgeschiedenis van Amsterdam, naar het boek De zure stad van Monique Mulder en Paul van Ravestein. In elke gang verwerk ik iets van een bekend Amsterdams bedrijf, zoals van de families Kesbeke en De Leeuw. Ook staan er Amsterdamse rivierkreeften en hert uit de Waterleidingduinen op het menu. De gangen worden begeleid door Nederlandse wijnen.”

Bij sterrenrestaurant Rijks ben je leerling-kok, maar maandag ben jij de chef.

“Maar zo zie ik mezelf niet echt, hoor. Twee vrienden en ook oud-collega’s helpen me deze avond. We zijn goed op elkaar ingewerkt, dat is fijn. En ik word ondersteund door een groep studenten.”

Heb je al ervaring als chef?

“Weinig! Dat maakt het juist leuk. En dat het echt van A tot Z mijn project is: de menukaart, de restaurantindeling, de leveranciers. Ik kan al mijn creativiteit kwijt.”