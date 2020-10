Zorgt wijn zonder sulfiet voor het verdwijnen van katers?

Verslaggever Laura Obdeijn schrijft over de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: wijn en sulfiet.

Marqt verkoopt de eerste Europese wijn met natuurlijke sulfietvervanger,’ kopte het persbericht van de supermarkt laatst. Dat is goed nieuws, las ik, want sulfiet is een allergeen dat voor hoofdpijn kan ­zorgen. Is sulfiet de spreekwoordelijke man met de hamer na een glaasje te veel, de vriend die we de schuld kunnen geven als de slapen kloppen, de ultieme party-pooper? Betekent geen sulfiet geen kater?

De wijn waar het over gaat is de Novatura van biologische wijngaard De Colonjes bij het Gelderse Groesbeek, waar Adam Dijkstra de oenoloog is. Toen hij werd benaderd door de ontwikkelaars van sulfietalternatief Estaan, gemaakt van verschillende plantenextracten, met de vraag het middel op grote schaal te testen, hoefde hij niet lang na te denken. “Ik geloof echt dat de wijnwereld aan een goede natuurlijke sulfietvervanger toe is.”

Hij legt uit: sulfiet wordt toegevoegd om wijn langer en beter houdbaar te maken. De chemische stof gedijt goed in wijn met lage pH-waarden: hoe zuurder, hoe beter. Maar door de klimaatverandering stijgen de pH-waarden. “Dus om in de toekomst de wijn goed te kunnen conserveren, is een alternatief met dezelfde conserverende eigenschappen hard nodig.”

Maar sulfiet kent volgens Dijkstra nog meer nadelen. Het beïnvloedt niet alleen de fruitige smaak van de wijn, het is ook rotspul om mee te werken. “Het slaat direct op je luchtwegen.” Dat het een zwaar allergeen is, merken ook sommige wijndrinkers. “Mijn vrouw bijvoorbeeld krijgt er rode vlekken van op haar borst.” Het is de reden waarom wijnmakers steeds minder sulfiet mogen toevoegen.

En hoe zit het dan met die katers? De kans op hoofdpijn bij wijn zonder sulfiet is volgens hem kleiner, maar toegegeven: sulfiet staat niet gelijk aan hoofdpijn.

Vergis je niet, zegt Jan Tytgat, hoogleraar toxicologie aan de KU Leuven, in élke wijn zit een beetje sulfiet, omdat het voortkomt uit sulfaat dat van nature in de druif zit. “Maar je vindt het ook in aardappelkroketjes.”

Dat ­sulfiet de kwaaie pier is, daar is volgens hem geen bewijs voor. Op mensen met een intolerantie na heeft het overgrote deel van de wijndrinkers na een paar glazen geen last van het conserveringsmiddel, maar van een ontgiftigingsproduct van alcohol dat ontstaat wanneer het lichaam de alcohol eruit probeert te werken. “Dan heb je ook nog de hoofdpijn die ontstaat door de uitdroging als gevolg van alcohol, als je niet genoeg water tussendoor drinkt.” Tel daar de irritatie van de maag door het goedje bij op en ­voilà: een kater.

Kortom, zegt de toxicoloog, sulfiet of geen sulfiet: “Wijn bevat genoeg andere elementen om je de volgende ochtend miserabel te voelen.”