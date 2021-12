‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’: HvA-studenten koppelen leeftijdsgenoten aan eenzame kinderen

Beeld Shutterstock/Rich Stock

Van de kinderen in Nederland is 5 procent eenzaam. Hoeveel zijn dat er?

“Die 5 procent is een schatting. Het is lastig exact vast te stellen, maar uit onderzoek blijkt dat minstens 340.000 kinderen in Nederland eenzaam zijn. Dat is ongeveer de stad Utrecht. Kun je nagaan.”

Hoe komt dat?

“De eenzaamheid kan kan allerlei oorzaken hebben. Sommige kinderen worden gepest of maken moeilijk vrienden. Anderen hebben een beperking en worden daarom buitengesloten, en weer anderen komen uit een moeilijke thuissituatie en voelen zich daarom eenzaam.”

Dus zijn jullie op zoek gegaan naar gezelschap voor deze kinderen.

“Ja, drie vrienden en ik zijn een campagne begonnen om buddy’s te werven. De Regenboog Groep heeft namelijk een heel mooi programma waarbij ze mensen aan elkaar koppelen die elke veertien dagen samen iets leuks gaan doen. En weet je wat het is? Veel studenten zijn óók eenzaam. Zeker nu tijdens corona. De campagne is dus bedoeld om kinderen te helpen, maar ook om onze leeftijdsgenoten in de goede richting te helpen.”

En lukt dat, studenten van de bank krijgen?

“De campagne loopt pas net, maar we krijgen al veel bijval op social media - dus ik denk het wel! We hebben een heel mooi filmpje gemaakt en Lieke van Lexmond heeft het al gedeeld, net als de Amsterdamse politieagent Lieke Hester, van @liekeschrijft.”

Hoe voelt dat?

“Ontzettend goed. Wijlen Eberhard van der Laan drukte het ons op het hart: ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.’ Ook ik heb me aangemeld bij De Regenboog Groep en kan niet wachten totdat ik gematcht ben en als buddy aan de slag kan. Zonder vrienden is de stad net een jungle, maar daar kunnen we wat aan doen.”