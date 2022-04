Zorg dat je lacht, ook op 1 april, want: ‘Het laat ons onze innerlijke vreugde voelen’

Beeld Shutterstock

Waarom vindt u lachen leuk?

“Lachen ontwapent, lachen geeft lichtheid, lachen zorgt ervoor dat je minder pijn voelt, dat je bloed sneller pompt, dat je je energieker voelt, dat je rode wangen krijgt. Lachen verbindt ons met andere mensen, en dat is goed, want mensen zijn kuddedieren.”

Wat is er heilzaam aan lachen?

“Het gezonde, het fijne aan lachen is dat je er rustiger van wordt in je hoofd. We hebben allemaal weleens last van angst voor wat er in de wereld gebeurt, we schamen ons allemaal voor onze buren omdat we bang zijn om in onze emoties te worden gezien. Lachen neemt dat weg, want lachen werkt bevrijdend. Lachen laat ons onze innerlijke vreugde voelen.”

Lacht u privé ook veel, of raakt u ook weleens uitgelachen?

“Vroeger werd ik op school uitgelachen, maar dat lachte ik weg.”

Ik bedoel eigenlijk: bent u weleens klaar met lachen?

“Ik ben ook weleens geïrriteerd of boos, maar dan bedenk ik hoe ik me het beste voel, en dat is toch met een glimlach op mijn toet.”

Wat vindt u grappig?

“Als het niet tevoren is bedacht, als het spontaan ontstaat. Tijdens mijn lachworkshops gebeurt dat best vaak, dat we ineens, zonder voorbereiding ergens om moeten lachen. Dan ga ik helemaal stuk en lopen de tranen over mijn wangen.”

Wat vindt u van 1 april, kikker in je bil?

“Heerlijk lekker lachen, gewoon doen. Neem elkaar flink in de maling, maar wacht niet te lang met zeggen: het was maar een grapje. Houd het licht, houd het leuk.”