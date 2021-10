Zonder vintage geen modern interieur: ‘Mijn valkuil is dat ik álles mooi vind’

Beeld Caroline Coehorst

Vintage meubels, dat is toch hetzelfde als retro? Allebei tweedehandsjes. Voor het grote publiek misschien, maar de kenner kan het verschil precies duiden. Volgens Marieke Jansen (31) is de term vintage van toepassing op meubelstukken die door een bekende designer zijn ontworpen en jonger zijn dan honderd jaar.

“Alles wat ouder is, noem je antiek. En meubels uit het vintagetijdvak die door mindere goden zijn ontworpen, krijgen het label retro,” legt ze uit in het boek Vintage+Interieur, dat vorige week verscheen. Zeventien binnenkijk­reportages, een vintagestijlengids en veel tips and tricks van restauratoren geven een inkijk in de intrigerende wereld van vintage meubels en hun verzamelaars.

Jansen is een van de zeventien geportretteerden die te midden van hun eigen interieur zijn gefotografeerd. Als kind ging ze al met haar vader mee naar antiekmarkten. Van hem erfde ze haar voorliefde voor het schatgraven. “Zo wilde ik als dertienjarige liever een gele zwart-wit-tv op mijn kamer dan een nieuwe kleurentelevisie, puur omdat het zo’n mooi sixtiesding was,” vertelt ze.

Inmiddels is Mariekke Vintage (inderdaad, met dubbel k) een onderneming met restauratoren, een professionele fotograaf en een ‘manager operations’ in dienst. Maar het uitgangspunt is hetzelfde gebleven: Jansen speurt stad en land af naar meubels die haar verrassen. Ook geeft ze cursussen aan beginnende handelaren en particuliere verzamelaars die hun vintagekennis willen vergroten.

Jansen mixt en matcht er thuis lustig op los. Omdat de vormgeving van haar huis rustig is, met veel hout en glas, kan haar interieur flink wat hebben. “Mijn valkuil is dat ik álles mooi vind. Ik begon ooit met Scandinavische meubels, momenteel is mijn interieur een mix van bohemian en jarentachtigdesign. Twee uitersten, maar in deze omgeving werkt het prima.”

Briefje door de bus

Zijn jarentachtigmeubels ook al vintage? “Zeker, vooral bij jongeren zijn de eighties heel populair. Inmiddels zijn zelfs items uit de jaren negentig collectable,” legt Anne-Marie Rem (53) uit, die samen met Eveline Stoel (50), Chris Muyres (55) en Caroline Coehorst (57) het boek bedacht en samenstelde. Het viertal kent elkaar uit de tijd dat ze samenwerkten voor woonbladen als Living, VT Wonen, Flow, 101 Woonideeën en Eigen Huis & Interieur. Rem: “We hadden het altijd al over vintagevondsten en-adresjes. Tijdens de lockdown hadden we volop de tijd om de krachten te bundelen.”

Muyres en Stoel schreven de teksten, Rem nam de styling van het beeld voor haar rekening, Coehorst fotografeerde. Hoewel het wemelt van de designernamen en stijl­omschrijvingen, is het boek prettig geschreven, met veel voorbeelden en uitleg. Resultaat: een salontafelboek dat je nu eens niet weglegt na drie pagina’s doorbladeren.

Rem: “Door ons werk hebben we alle vier een netwerk met veel interieurspecialisten. We belden ze op. Omdat iedereen thuis zat, waren de meesten blij met dit verzetje. We maakten een afspraak en gingen bij hen thuis kijken. In totaal reden Caroline en ik wel 4000 kilometer door Nederland en België.”

Maar het gebeurde ook wel dat ze bij toeval langs een huis liepen en getriggerd werden door een behang of bijzondere lamp die voor het raam stond. Stoel: “Dan deden we een briefje door de bus met uitleg wat we aan het doen waren. Zo ontdekten we nog meer interessante verzamelaars. En waanzinnige interieurs, zoals dat van Bert Sliggers, oud-conservator van Teylers Museum.”

Wandobjecten zijn erg populair, dit is een jaren zeventig wandkleed van Marktplaats en vazen West Germany. Beeld Caroline Coehorst

Hawaï

Vanwege haar uitgesproken interieurstijl, de zogenoemde Tiki style die ontstond toen Hawaï in 1959 de vijftigste staat van Amerika werd, figureert Stoel in haar eigen boek. Een Hawaïaans souvenirbordje, een houten Hawaïaans tikibeeld, een schelplamp, een beeld van een hoelameisje. Pronkstuk is het huisbarretje met verlichte vitrine, dat voor veel gezelligheid zorgt.

Toen Stoel met haar man, die Indische wortels heeft, in 2001 naar Hawaï reisde, was het hek helemaal van de dam. Hun zoon noemden ze Maui. Inmiddels woont het gezin in Haarlem, niet ver van het strand. Daar wordt veel met vrienden doorgebracht en sinds kort heeft iedereen ook een longboard. Stoel: “We hebben ons eerst de interieurstijl aangemeten en inmiddels ook de bijbehorende lifestyle, zou je kunnen zeggen.”

Vintage + Interieur, door Caroline Coehorst, Chris Muyres, Anne-Marie Rem en Eveline Stoel. Uitgeverij Brandt. Gebonden, 256 pagina’s. €35.

Oude omgebouwde garage. Leren bank van Cor, metalen kast van gispen en fiets van Marktplaats Beeld Caroline Coehorst

Early Dutch Design Inmiddels is Dutch Design wereldberoemd. Niet alleen Droog Design uit de jaren negentig is de moeite waard, ook voor die tijd werd er veel moois gemaakt in Nederland. Denk aan Gerrit Rietveld, de buisframestoelen van Gispen, de meubels van Cees Braakman voor Pastoe en de Revoltstoel van Friso Kramer. Allemaal klassiekers. De stijlen liepen uiteen; van strak tot vloeiende lijnen en ronde hoeken. Ook de materialen variëren: teak, staal en rotan komen veel voor. Merken als Rohé, Wébé en Tomado zijn lang uit de gratie geweest, maar nu weer helemaal terug. Hollywood Regency In de ‘Golden Era’ van Hollywood, de jaren dertig tot vijftig, maakten de interieurontwerpers Billy Haines en Dorothy Draper furore met hun huizen voor gefortuneerde filmsterren, onder wie Joan Crawford en Gloria Swanson. De lichtkitscherige stijl die ze bedachten, kreeg de naam Hollywood Regency, ontleend aan de Engelse Regencymeubels uit het begin van de 19de eeuw, waar Draper en Haines dol op waren. Typerend zijn grote spiegels met gouden randen, tafels met gouden poten, veel glanzend fluweel en glimmend lakwerk. Ook de geometrische zwart-witdessins en kleurcontrasten, zoals poederroze naast turkoois en kanariegeel naast koraalrood, zijn kenmerkend. Details als zebraprints, chinoiserie en bamboe zorgen voor een exotische touch. Scandinavische stijl De term ‘Scandinavisch design’ werd internationaal een begrip door de tentoonstelling Scandinavian Design for Living in het Londense warenhuis Heal’s in 1951. Bekend zijn met name de Deense ontwerpers, onder wie Arne Jacobsen, vanwege een eigen, ingetogen handschrift, met veel aandacht voor functionaliteit, ergonomie en afwerking. Door de liefde voor duurzaamheid en ambachtelijkheid is deze woonstijl opnieuw populair. Veel hout, zowel blank hout als teak en palissander, zijn kenmerkend. Daarnaast horen ruwe materialen als schapenvacht, jute, sisal, linnen en wol bij de Scandinavische stijl.