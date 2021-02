Zonder saus geen balans, dus de online sterrensauzen van Bougainville zijn een verademing

Culinair journalist Mara Grimm bespreekt de laatste eettrends. Deze week: het gemis van goede saus.

Wat ik het meest mis aan uit eten gaan: ­sauzen. Diep smakende, troostrijke, meesterlijke sauzen. Van een rijke beurre blanc tot frizure ­hollandaise… Een goede saus is een proeve van vakmanschap. Hij zit bomvol smaak zonder te overheersen, is royaal maar niet overdadig en zorgt ervoor dat je dóór wilt eten – net zo lang tot je het laatste beetje met een stuk brood van je bord hebt geveegd. Zonder saus geen balans, geen diepte en erger: geen ontroering. De beste sauzen ter wereld laten het namelijk even prikken achter je ogen. Want zoals Robert Kranenborg altijd zegt: de saus is de ziel van het gerecht.

In Kookboek van de klassieke keuken van Escoffier – ooit de koning onder de Franse koks – beslaat het hoofdstuk over sauzen niet voor niets meer dan tweehonderd recepten. Sauzenmakers werden in de tijd van Escoffier beschouwd als ­creatieve genieën, de hoekstenen van de verheven keuken; een saus scheidt de ware meester van de amateur.

Zelf ben ik een amateur, laat daar vooral geen onduidelijkheid over bestaan. Dat betekent dat ik op sausgebied al twee lockdowns lang droogsta. Gelukkig lanceerde sterrenrestaurant Bougainville twee weken geleden een briljant idee: een online sauswinkel. Daar bestel je hun ­signatuursauzen gewoon voor in de diepvries, zodat je thuis restaurantje kan ­spelen. Om het te vieren brachten ze me een proefpakket.

Daar zat ik dan: acht verschillende sauzen helemaal voor mij alleen. Er was een romige en licht pittige rodecurrysaus, volgens de website lekker bij vis en schaaldieren. Een diep smakende kalfsjus verrijkt met miso – super bij gevogelte of kalfsvlees. Althans, dat denk ik. Want in plaats van te gaan koken, deed ik wat ik het meest heb gemist; ik warmde de sauzen zachtjes op en veegde ze stuk voor stuk met wat brood van een bord. Het was de beste achtgangenlunch in tijden – bij de beurre blanc met gezouten citroen prikte het zelfs even achter mijn ogen.