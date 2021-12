Zonder risico kauwen op glutenvrije potloden

‘Sans gluten’, ‘glutenfrei’, ‘glutenvrij’, lees ik op een potlood dat ­vermoedelijk al heel lang meegaat. Alsof het niet alleen potlood, maar ook een snackje is.

Gluten, een eiwit dat in granen voorkomt, kan in de raarste dingen zitten, zegt een medewerker van De Glutenvrije Winkel in Oost. “Sluipgluten.” Niet alleen in brood, ook bij de slager vind je ze soms. En zelfs in producten die je normaal gesproken niet opeet. Net als bij voeding wordt het dan gebruikt als bindmiddel. “Zoals zetmeel in soep.”

Je vindt het eiwit in sommige knutselspullen als klei of vingerverf, en kleine kinderen kunnen dat via de handen in hun mond krijgen. Iets waar veel mensen niets van merken, aldus de medewerker, maar heb je de auto-immuunziekte coeliakie, veroorzaakt door gluten of een glutensensitiviteit, dan kun je daar ziek van worden.

De tekst op het potlood heeft volgens haar met net zoiets te maken. Op een ­potlood wordt namelijk nog weleens gekauwd. Datzelfde zegt een woordvoerder van Hema. Alle potloden van het warenhuis zijn dan ook glutenvrij, maar tegenwoordig vind je dat niet meer op de ­potloden terug. Alleen als ze wél in een Hemaproduct zitten, wordt dat genoemd.

Bruynzeel meldt het wel bij sommige kleurpotloden: ‘gluten free’. In knutselmaterialen als krijt en lijm kunnen gluten zitten, daarbij moet je opletten, schrijft Chris Mak van de Nederlandse Coeliakie Vereniging. “We krijgen dus ook regelmatig vragen over gluten in potloden. In theorie zou dat kunnen.” In de stift, die in het houten omhulsel zit, zit onder meer wat bindmiddel en dat zou gluten kunnen bevatten.

Een zoektocht naar gluten in potloden leverde echter niets op. De NCV-conclusie: in de meeste in Nederland verkochte ­potloden zitten geen gluten. Waarom dan toch waarschuwen? Waarschijnlijk ter ­geruststelling van de consument en om mensen ervan bewust te maken dat het wel zou kunnen.

En zelfs dan moet je van goeden huize komen om je door het hout naar dat stiftje te kauwen.