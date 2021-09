Molen De Otter. Beeld Charlotte Odijk

Fijn, zo’n nominatie.

“Zeker, mooi dat we mee mogen doen aan de wedstrijd. Er is een hoofdprijs van 75.000 euro. En anders krijgen we een euro voor elke stem die we binnenhalen. Maar we gaan natuurlijk voor de winst.”

Waarom heeft de molen uit 1631 het geld zo hard nodig?

“De restauratie en verduurzaming van de monumentale houten droogloodsen rond de molen kosten nogal wat. De nominatie valt samen met de start van de vernieuwing van de kademuur. De droogloodsen worden opgeslagen, keurig genummerd. Als de kade klaar is, worden de spanten gerestaureerd en de droogloodsen teruggeplaatst.”

Wat voor geschiedenis heeft De Otter?

“Voor Amsterdam is de molen van grote betekenis geweest. Gevoelsmatig is zo’n molen ook van iedereen. In de zeventiende eeuw nam de scheepvaart een grote vlucht. We begonnen hier toen machinaal hout te zagen, onder meer voor de scheepsbouw. In dit gebiedje Kostverlorenvaart-Singelgracht hebben uiteindelijk wel veertig houtzaagmolens gestaan. Daardoor floreerde onze zeehandel, dat was de bakermat van de Gouden Eeuw, met ook zijn schilders. Scherp gesteld: Zonder De Otter was er geen Nachtwacht geweest.”

Is ie nog in gebruik?

“Wij laten hem elke dinsdag draaien. De wens is dat ie vaker kan draaien en dat er een museum komt, waarin te zien is hoe het vroeger ging.”

Hoe kunnen we stemmen?

“Stemmen kan tot 1 oktober, via molenprijs.nl/DeOtter. Bevestig de stem per mail, anders telt ie niet. Ik hoop op veel stemmen voor ons mooie molentje.”