Zondag kun je gratis meekijken bij opgravingen in het Allard Pierson: ‘Een beetje als CSI’

Voordat we aspirine, Xanax en viagra hadden, werden zieken behandeld met artisjok, salie en venkel. Die planten kweekte een ziekenhuis veelal zelf. In de binnentuin van wat nu het Allard Pierson is, graven archeologen zondag naar zo’n historische hortus medicus; u mag gratis meekijken.

Amsterdam telt talloos veel binnentuinen. Mossige, overwoekerde, bestrate, aangeharkte, onbegaanbare, ontoegankelijke, van schuurtjes, trampolines en pergola’s voorziene maar ook prachtige, lommerrijke, met beeldhouwkunst gesierde binnentuinen – en een Bijbelse binnentuin, zelfs. Wellicht heeft u zelf een binnentuintje, en ontluikt daar soms een mooie margriet of een knappe klimroos.

De binnentuin van het Allard Pierson is van een geheel andere orde. Die orde is, evenals het gebouw, historisch, al zou de bezoeker dat op het eerste gezicht niet zeggen. Achter een heg staan pallets met bakstenen, ligt puin, er groeit heuphoog onkruid, her en der liggen hoopjes zand.

Van 1664 tot 1682 was dat bepaald anders, mogen we aannemen van gemeentelijk archeoloog Ranjith Jayasena (47), die een verkennend bodemonderzoek ter plekke leidde. Er werden zogeheten proefboringen gedaan, à 3,50 meter diep, die uitwezen dat er in de bodemopbouw mogelijk verschillende tuinlagen te vinden zijn. Het onderzoek is een samenwerking tussen het Allard Pierson, archeologen van gemeentebureau Monumenten en Archeologie, en het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA).

Komend weekend vinden de Nationale Archeologiedagen plaats; het Allard Pierson zet dat evenement zondag luister bij door de binnentuin en de opgravingen daar gratis toegankelijk te maken.

Medicijnen brouwen

De hortus medicus van het Binnengasthuis (nu het Allard Pierson, eerder het Sint-Pietersgasthuis) was een kort leven beschoren, waardoor er veel minder over bekend is dan de hortus van Johannes Snippendaal (1616-1670) aan het Reguliershof. De botanicus beheerde daar vanaf 1646 een tuin met kas waarin onder meer medicinale planten tierden.

Op basis van kruiden, groenten en bloemen brouwden chirurgijns en apothekers in de zeventiende eeuw hun medicijnen; Snippendaal inventariseerde 796 soorten en nam die op in een catalogus – in bezit van het Allard Pierson. Na 1682 verhuisde de farmaceutische tuin naar de huidige Hortus Botanicus aan de Plantage Middenlaan – van die tuin zijn gedetailleerde tekeningen bekend.

Eh, Allard Pierson? We kennen De Nederlandsche Bank als de schaduwwerpende mastodont aan het Frederiksplein, maar ooit huisde het overigens eerbiedwaardige instituut in een eerbiedwaardiger pand, namelijk in wat nu het Allard Pierson (voorheen: Allard Pierson Museum) is, aan de Oude Turfmarkt. Wie was deze Pierson? De geboren Amsterdammer Allard Pierson (1831-1896) studeerde theologie in Utrecht en Leiden, waarna hij predikant werd in Leuven. In 1865 besloot hij uit de kerk te treden vanwege zijn modernistische inzichten, die niet te verzoenen waren met zijn ambt. Pierson was van 1877 tot en met 1895 de eerste hoogleraar in kunstgeschiedenis, esthetica en moderne talen en letteren aan de Universiteit van Amsterdam. Het verschijnen van De Bergrede in 1878 wordt als beginpunt van de Nederlandse Radicale Kritiek – een stroming die de brieven van Paulus niet als echt erkende, en aannam dat alle geschriften van het Nieuwe Testament in de tweede eeuw werden geschreven. Tijdens zijn hoogleraarschap in Amsterdam legde Pierson een collectie gipsafgietsels van klassieke beelden aan. De verzameling bevindt zich ook vandaag nog in het naar hem vernoemde archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam.

Sowieso, weet archeoloog Jayasena, lag op de plek van de hortus medicus op het gasthuisterrein honderden jaren een tuin, wat archeologisch onderzoek de moeite waard maakt. De sleuf die de archeologen zondagmiddag zullen graven en openbaren aan belangstellenden, zal ongeveer tien meter lang, een meter breed en 1,30 meter diep zijn.

Jayasena: “Dieper hoeven we niet, dat hebben onze proefboringen uitgewezen. Daar beginnen de ophogingen van het terrein, daar zitten geen tuinlagen. Ga je dieper, loop je de kans dat je op begravingen van het nonnenklooster stuit, weten we uit historische bronnen.”

“Hopelijk zien we zondagmiddag de gelaagdheid, de tuinniveaus, en kunnen we dan ook wat zeggen over de richting en ligging van plantenbedden. Wij hopen iets als een pijpenkop te vinden, waardoor we kunnen zeggen: dat is derde kwart zeventiende eeuw. Wat we aan tuinlagen vinden, gaan we bemonsteren. Dan kan een specialist na verder onderzoek misschien zeggen: dit zijn die en die medicinale planten.”

Een beetje CSI

Waar Jayasena en de zijnen met boren, graafmachine en spades de ondergrond te lijf gaan, daar zal Anja Fischer (43) van ACASA met haar stereomicroscoop aan de slag gaan. Fischer is als archeobotanicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en zal straks zaden en pollen onder haar stereomicroscoop leggen, maar ook trachten het dna van de gevonden plantenresten te vast te stellen.

“Een beetje forensisch, een beetje CSI,” zegt ze over haar werk. “Het dna is een nieuwe tak van de botanische onderzoekssport. Dat zijn heel nieuwe technieken. Behalve onderzoek naar de tuin, hopen we ook onze onderzoeksmethoden te kunnen verfijnen. Bijvoorbeeld: hoe stellen we monsters veilig, zodat ze niet uitdrogen of besmet raken met ander materiaal?”

Wil Jayasena namens de gemeentelijke afdeling Monumenten en Archeologie vooral weten waar de tuin zich exact bevond en hoe de plantenbedden lagen, daar wil Fischer met name weten wat er precies groeide. Ze is bezig met haar promotieonderzoek, waartoe ze onder meer medicinale planten in oude tuinen onderzoekt. “Nu is het ook weer onderwerp van gesprek, maar in de middeleeuwen en de Nieuwe Tijd was urban farming heel normaal. Toen bestonden er geen middelen om bijvoorbeeld aardbeien van ver te halen, dus werden ze in de buurt gekweekt.”

Over de uitkomsten van haar onderzoek kan Fischer nog niets zeggen, maar ‘spannend is het wel’. Een collega vond in de huidige Hortus Botanicus ooit het oudste tomatenplantje van Amsterdam. “Het kan een fabeltje zijn, maar er is sprake van de kweek van ananas in de stad. We zullen het zien.”

“Wat wij doen is het plaatje inkleuren, details toevoegen aan de archeologische geschiedenis van de stad. Wat mij fascineert, is: hoe zag het landschap eruit? Wat aten mensen? Hoe was de interactie tussen mens en plant? Hoe werden planten gebruikt?”

Het Allard Pierson bezit de medische, gastronomische en hortus- en Artis-bibliotheken van weleer. Jayasena: “Met de historische boeken in de hand graven we in een van de tuinen waarover wordt geschreven. Plus het dna-onderzoek: een rijkdom aan bronnen.”

Buitenkans

Voor een archeologisch museum is het al een buitenkans als op het eigen terrein onderzoek kan worden gedaan, zeker als de resultaten daarvan niet alleen als voorbeeld kunnen dienen, maar die bovendien praktisch kunnen worden ingezet.

Allard Pierson-directeur Els van der Plas (63): “Afhankelijk van de uitkomsten en het eventuele vervolgonderzoek, willen we de hortus medicus proberen terug te brengen zoals die is geweest. Voor het eten en drinken in ons café-restaurant, dat willen we volgend jaar openen, zouden we dan zelf geteelde ingrediënten kunnen gebruiken. Superleuk toch, muntthee uit eigen tuin.”

