Zondag is het Malbecdag: ‘Ik vind het een beetje een saaie druif, als ik eerlijk mag zijn’

Hoe dat zo, Malbecdag, wat is er zo bijzonder aan die druif?

“Ik vind het een beetje een saaie druif, als ik eerlijk mag zijn. Een beetje zuur, daarom wordt de druif vaak opgelegd met hout om ’m nog wat body te geven. Bovendien zou de dag eigenlijk malbec- en côtdag moeten heten, want zo heet de malbecdruif in Frankrijk.”

Côt?

“Ja, kijk, malbec is de naam van de druif in Argentinië en de rest van de nieuwe wereld, want in de nieuwe wereld willen ze graag het wiel opnieuw uitvinden. Maar er zijn ook alweer Franse wijnboeren die hun côt malbec noemen om hun afzet in de States te vergroten, want daar hebben ze nog nooit van côt gehoord, en wel van malbec. Het is net als met de primitivo uit zuid-Italië, die heet in Californië zinfandel.”

Eigenlijk is de Malbecdag een Argentijns marketingtrucje?

“Dat is het. Onder liefhebbers van eiken-, tabak-, chocolade-, kokos- en vanillesmaak is de malbecstijl heel populair. Dat wil niet zeggen dat er geen mooie expressies van de côt en de malbec zijn. Die komen dan vaak uit de wat koelere klimaten zoals de Loire, Elzas en Bourgogne.”

Wat eet men bij een malbec?

“Een Argentijnse steak. Want bij rood vlees lost de tannine uit de wijn op. De malbec is vanbinnen een witte druif, dus hij moet heel lang op de schillen liggen om kleur te krijgen, daar komt al die tannine vandaan.”

Het klinkt alsof u zondagavond geen malbec opentrekt.

“Mocht ik al rundvlees eten, kies ik waarschijnlijk voor een rioja.”