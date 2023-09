Zomerwortels zijn nu out-of-this-world lekker: perfect voor de masalawortels van Raghenie Bhawanie

Vier kookschrijvers nemen ons om beurten mee in hun keukens. Deze week mijmert Raghenie Bhawanie over Indiase en Surinaamse zomers terwijl ze zomerwortels roostert.

Onderzoek voor mijn kookboek doet me de afgelopen maanden van de ene verbazing in de andere vallen. Toen ik afgelopen week ontdekte wie mijn betovergrootvader was, was ik met stomheid geslagen.

Hij heette Dhaniram Ruplal en kwam uit het dorpje Saria in Uttar Pradesh, een noordelijke regio in India tegen de grens met Nepal. Niet Calcutta – veel zuidelijker – zoals ik bijna mijn halve leven heb gedacht. Dhaniram hoorde bij de ahir-kaste, bedreven in landbouw en veehouderij. Vanuit Calcutta maakte hij in 1913 de boottocht van Brits-Indië naar Suriname om daar onder erbarmelijke omstandigheden te werken op de koffieplantage Peperpot in Paramaribo.

Knapperig en zoet

Veel Indiase smaken kwamen op zulke schepen mee naar Suriname, maar yoghurt, paneer, raita en lassi hebben de lange oversteek nooit gemaakt. Logisch – denk aan een glas melk dat drie maanden buiten de koeling staat. Wel eeuwig zonde; wat als er een koe meegegaan was aan boord? Met die gedachte maak ik masala-zomerwortels met yoghurt, gemarineerde ui en aardappelchutney voor een beetje oempf.

Zomerwortels zijn out-of-this-world lekker en nu volop te krijgen. Ze zijn sappig, hebben een knapperige textuur en een zoete smaak. Deze wortels zijn kleiner en dunner dan de winterpeen, die ook wel een bewaarwortel wordt genoemd. Meer dan even roosteren in de oven met een snuf masala – de specerijenmix uit India die wél furore maakte in Suriname – is niet nodig. Ik weet zeker dat het resultaat Dhaniram had kunnen bekoren.

Ingrediënten voor 2 personen - 1 bos zomerwortels met loof (750 g)

- 200 g volle Griekse yoghurt (of een plantaardig alternatief)

- 1 el Surinaamse masala

- 1 el honing

- 2 el zonnebloem- of arachideolie

- 1 rode ui

- sap van 1 limoen

- aardappelchutney (van de Surinaamse toko), of voor een minder pittige versie een rood pepertje zonder pitjes of zaadlijsten

Zomerwortels voor mijn betovergrootvader Verwarm de oven voor op 220ºC. Snij het loof van de wortel, maar laat een klein stukje steel zitten voor kleur. Bewaar een paar takjes gewassen loof ter garnering. Snij ze in de lengte doormidden, laat dunnere exemplaren heel, zodat ze gelijkmatig garen. Meng de wortels in een kom met olie, honing, een snuf zout en de masala. Leg ze op de met bakpapier beklede bakplaat en zet 15-20 minuten in de voorverwarmde oven, tot ze gaar zijn met gekaramelliseerde randjes. Draai de wortels halverwege een keer om. Snij als de wortels in de oven zitten de ui in flinterdunne ringen – gebruik een mandoline als je die hebt. Doe de ui in een kom en overgiet met limoensap en een snuf zout. Roer door en laat 10 minuten marineren. Giet voor gebruik af. Schep de yoghurt in het midden van een grote schaal en strijk hem met de bolle kant van een (opschep)lepel uit over de bodem. Leg de enigszins afgekoelde wortels in het midden van de yoghurt. Verdeel hierover de uitgelekte limoen-ui en sprenkel er hier en daar wat sliertjes aardappelchutney of de dungesneden rode peper over. Maak af met kleine plukjes van het loof van de wortel en serveer met roti, naan of flatbread.

In deze rubriek nemen we een kijkje in de pannen van Jigal Krant, Samuel Levie, Emma de Thouars en Raghenie Bhawanie.