Zomer in eigen stad: 10 tips voor een staycation in Amsterdam

Het iconische Veronicaschip is omgedoopt tot nieuwe zomerhotspot Sammie Sangria.

Sangria en hotdoctopus: Zonnen op het Veronicaschip

De nieuwste zomerhotspot op het iconische Veronicaschip is geopend: Sammie Sangria. U kunt er de hele zomer lunchen, dineren, barhangen of zonnen op het dek en aan de steiger. De hele dag door eten en drinken bestellen bij het restaurant is niet nodig; speciaal voor degenen die lang willen zonnebaden is er een kleine supermarkt waar u drinken en snacks kunt kopen. Het schip is niet voor niets omgedoopt tot Sammie Sangria; er staan zes verschillende sangria’s op de kaart, waaronder de roze sangria met gin, basilicum, aardbeien, rabarber, rosé en spuitwater (€29 voor 1,7 liter). Op de eetkaart staan onder andere ceviches en hotdoctopus. Er zullen ’s avonds geregeld dj’s, bandjes en spoken word-artiesten optreden. Maak u klaar voor zwoele zomeravonden, want Sammie heeft een vergunning om tot diep in de nacht door te gaan.

T/m september, donderdag en vrijdag vanaf 16.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur, NDSM-Pier 1

Begin je eigen voedselbos: Rondleiding bij Noordoogst

Groene vingers gekregen in coronatijd, maar uw balkon wordt een maatje te klein? Voedselboswachter Arja Helmig geeft rondleidingen door het voedselbos van Stadstuinderij Noordoogst. Een voedselbos is landbouw en natuur ineen: een tuin met bomen, struiken, planten en bloemen die groeien zonder bestrijdingsmiddelen en mest. U krijgt tips om zelf aan de slag te gaan. Hoe maakt u een slim ontwerp? Welke planten doen het goed in de schaduw? En er wordt geproefd: van de rijpe perzik en de szechuanpeper. Laat u als beginner niet afschrikken, Helmigs motto is: There are no garden mistakes, only experiments.

17 en 18 juli, en op andere data op aanvraag via arjahelmig@gmail.com

Voedselboswachter Arja Helmig geeft rondleidingen door het voedselbos van Stadstuinderij Noordoogst. Beeld Marijke Droog

50 jaar Melkweg: 24 uurs online festival

Op 17 juli 2020 bestaat de Melkweg vijftig jaar. Hoewel het originele feest niet door kan gaan, heeft de organisatie een alternatief bedacht: een 24 uur livestream programma. Er komen thema’s aan bod die zowel in het verleden als in het heden belangrijk zijn voor de Melkweg, zoals hiphop en maatschappijkritisch programmeren. Ook wordt er gekeken naar wat de toekomst gaat brengen. Van elke discipline krijg je een stukje te zien tijdens het programma, dat bestaat uit onder andere liveoptredens, talks over fotografie en cinema en quizzen. Er is tevens een dansvoorstelling in samenwerking met Julidans.

17 juli en 18 juli, gratis, online livestream via de website van de Melkweg

Glamping in kasteeltuin: Kamperen bij het Muiderslot

Logeren bij het oudste en best bewaarde kasteel van Nederland? Dat kan de hele zomer in de pruimenboomgaard van het Muiderslot. Na sluitingstijd van het museum wordt u ontvangen met een welkomstdrankje. Tent, matrasjes, stoelen en een picknickmand met ander andere couscoussalade, brood met dips en een kaasplankje staan al klaar, het enige wat u hoeft mee te nemen is uw tandenborstel en een kampeermaatje. Na het eten volgt een rondleiding met gids door het verlaten kasteel en de avond eindigt bij het kampvuur. In de ochtend kunt u een duik nemen in de Vecht en daarna genieten van een ‘château-waardig’ ontbijt.

T/m 13 september, €99 p.p., online reserveren, Muiderslot, Herengracht 1, Muiden

In de tuin van het Muiderslot kan deze zomer gekampeerd worden.

Kruiwagenraces en aardappelwerpen: Boerderijspelen voor kinderen

De Olympische Spelen in Tokio gaan deze zomer niet door, daarom organiseert Stadsboerderij Osdorp de Boerderijspelen voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Verwacht: kruiwagenraces, waterestafettes en aardappelwerpen. Op drie donderdagen in juli strijden vier teams van vijf kinderen om de felbegeerde groentemedailles. Winnen kan alleen als het team snel is én slim samenwerkt.

9, 16 en 23 juli, 14.00-16.30 uur, aanmelden via info@stadsboerderijosdorp.nl, Stadsboerderij Osdorp

Stadsboerderij Osdorp organiseert de Boerderijspelen voor kinderen van 9 tot 12 jaar.

Leren solliciteren: Workshops voor tieners

Wat vind jij van actuele onderwerpen zoals het protest op de Dam? Waar moet je aan denken als je ergens gaat solliciteren? Hoe kun je jezelf het beste presenteren? Het zomerprogramma van organisatie Life Skills helpt kinderen van 10 tot 16 jaar bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Deelnemers gaan gezellig en praktisch aan de slag met levensvaardigheden, zelfvertrouwen en elkaar. De workshops worden op verschillende locaties in Zuidoost gegeven, altijd dichtbij station Bijlmer.

6, 10, 13, 17 en 20 juli, gratis, aanmelden via info@lifeskills.fun

Produceer een house-track: Creatieve cursussen bij het Volkshotel

Altijd al willen leren illustreren, coderen of fotograferen? Deze zomer is uw kans! Het Volkshotel organiseert in samenwerking met een aantal creatievelingen van hun eigen Broedplaats een summerschool: intensieve twee- tot vijfdaagse cursussen waarin u specifieke vaardigheden ontwikkelt. Kom tot rust met de yoga- en meditatielessen van Mareille of leer hoe u een house-track creëert met hulp van muziekproducer Julien. Prijzen variëren per cursus, maar komen neer op ongeveer 50 euro per dag. Voor 50 euro extra kun je blijven eten, slapen en gebruikmaken van de hottubs op het dakterras van het hotel.

13 juli t/m 25 augustus, online reserveren, Volkshotel, Wibautstraat 150

Het Volkshotel organiseert in samenwerking met een aantal creatievelingen van hun eigen Broedplaats een summerschool. Beeld Tom van Huisstede

Dineren in de Gashouder: Vijfgangenmenu door sterrenchefs

Deze zomer is in de Gashouder het grootste 1,5 meterrestaurant van Nederland te vinden: Rond de Tafel. Sterrenchefs koken een vijfgangenlunch (€55) of -diner (€69,50) voor honderd gasten. De chefs die elkaar afwisselen zijn Erik van Loo, Richard van Oostenbrugge, Egon van Hoof, Soenil Bahadoer en Wilco Berends. Voor 100 euro extra logeert u in het Conscious Hotel Westerpark.

T/m 31 augustus, online reserveren, GashouderWestergasfabriek

Toch op golfvakantie: Open landenwedstrijden

Uw golfvakantie in het water zien vallen of wilt u gewoon een keer een paar holes lopen – ook al heeft u nog nooit gegolfd? Golfclub Amstelborgh organiseert vier open landenwedstrijden, met steeds een rondje van 9 holes en daarna eten en drinken in een thema. Tijdens de Spaanse avond zijn er tapas en sangria, de Franse middag bestaat uit baguettes met brie, wijn en eventueel een potje jeu de boules. Er is pizza en pasta tijdens de Italiaanse avond en de Amerikaanse avond staat in het teken van burgers en barbecueën. Van tevoren reserveert u een afslagtijd voor maximaal vier personen, golfclubs kunt u voor €7,50 huren bij de receptie.

10 en 24 juli en 7 en 21 augustus, aanmelden via golf@borchland.nl, Borchlandweg 6-10, Duivendrecht

Golfclub Amstelborgh organiseert vier open landenwedstrijden, met steeds een rondje van 9 holes en daarna eten en drinken in een thema.

Speur naar egelhopen: Artis-Avondwandeling

De stad is een plek waar mensen wonen, maar ook een plek waar de natuur zich blijft ontwikkelen.Wist u bijvoorbeeld dat er vogels zijn die een hoger geluid zijn gaan produceren om boven de stadsgeluiden uit te komen? Of dat spinnen die eigenlijk niet van licht houden, toch hun web naast een lamp maken, om zoveel mogelijk insecten te vangen? Dit en meer leert u tijdens de Artis-Avondwandeling, een luisterwandeling waarbij u met een app door het park navigeert. Leer de geluiden van vogels herkennen, speur naar egelhopen en maak kennis met een verzorger.

9 juli t/m 30 augustus op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 18.00 en 20.00 uur, aanmelden via www.artis.nl