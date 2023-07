Zolang de zomer strekt is er krukjesgeluk op de Prinsensluis, twee stoepen vol

Kees van Unen bezoekt de oases van de stad die alleen in de zonnige maanden bestaan.

Krukjes, twee stoepen vol. Opeens stonden ze er vorig jaar, toen bijna gelijktijdig café De Twee Prinsen én Kikki van de Prinsensluis openden, tegenover elkaar aan dezelfde brug over de Prinsengracht. Brug nr. 60, de Prinsensluis. Een brede, bolle overspanning die al heel lang goed bekroegd is. Aan de overkant zit café Het Bruine Paard. Dat heet zo omdat er ooit een paard met wagen en al de kroeg binnen glibberde vanwege die gevaarlijke bolling. Toen veel korter geleden de handrem van een Albert Heijnbestelbus weigerde en deze ook al zó het café binnengleed, overwoog men nog even om de zaak voortaan café Albert te noemen – niet gedaan.

Natuurwijn en ironische tattoos

Maar die krukjes dus, die kwamen, en met de krukjes kwam er leven, nieuw leven, jong leven. Want óp die krukjes zitten ze: de stedelingen die de jeugd vieren, of de verlengde jeugd misschien. Twintigers, dertigers, met geld en behapbare zorgen. Een groep die eindeloos geduid wordt, in podcasts, in verhalen, in ironische Instagramaccounts – er bestaat er zelfs eentje ter ere van het krukje zelf: @tweeprinsenkrukje. Geen subcultuur die zó is terug­gebracht tot een wandelende bingokaart; natuurwijn, Salomonsneakers, ironische mini­tattoos en havermelk – kaartje vol.

Dat is de oppervlakte. Maar ook het ­diepere wezen wordt te pas en te onpas uitgeplozen, en dan meestal toch weer bespot, om dat schaamteloze hedonisme. Leeg leven, zeggen kwade tongen. Maar wat is dan vervuld leven? Frappant is wel: dat duiden doet men nog het meest zelf. Geen groep die zo heeft geleerd om zichzelf te zien voor wat het is. En precies dat is wat hier in levenden lijve gebeurt als de zon schijnt, als het zomert en de krukjes naar buiten gaan. Die krukjes worden tegenover elkaar gezet met de straat ertussen, en door de bolling van de brug ontstaat er een tribune. En dan kijkt men, naar elkaar, maar daarmee ook naar zichzelf. Natuurlijk zitten die dingen voor geen meter, maar dat is het statement. Wie immers de jeugd heeft, kan zonder comfort af.

Simone de Beauvoir

Wie hier een avond op verpoost zonder rugpijn, zonder nekklachten, die laat zien: ik kan álles aan, nog troebeler wijn, nóg kleinere porties barsnacks, het geeft niet omdat niks nu nog geeft. De zorgen, die zijn voor later.

Zo staat dat krukje – hout, vier poten – symbool voor de viering van het absolute nu. Van de zomer, maar ook de zomer van ons eigen bestaan. Simone de Beauvoir schreef: ‘Eén lente per jaar, en in het leven slechts één jeugd.’ Lees zomer waar ze lente schreef en begrijp het gekrukt geluk.