Zoete-aardappelfriet komt meestal uit de fabriek en is een schim van wat het zou kúnnen zijn

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op de zoete aardappel.

Zoete-aardappelfrites hebben de menukaarten van de stad overgenomen. Toen ik van de week bij een lunchzaakje naar de kaart keek, werd het zelfs aangeprezen als gezonde keuze. Een ­simpele Google-actie bevestigt mijn vermoeden dat zoete-­aardappelfriet ongeveer even ongezond is als gewone friet.

Ik bestelde iets anders, want ik vind er meestal geen zak aan.

Natuurlijk kan een bakje ­zelfgemaakte zoete-aardappelfrieten lekker zijn, maar waar gewone friet in de horeca de afgelopen jaren juist een upgrade kreeg, zijn de zoete-aardappelfrietjes meestal fabrieksfrieten. Hooguit een schim van wat zoete aardappel zou kunnen zijn: knapperig en gekarameliseerd van buiten, met van binnen een zijdezachte structuur.

Misverstand

Nu ik hier over de zoete knol schrijf, wil ik meteen ook een hardnekkig misverstand de wereld uit helpen. De zoete aardappel is geen a­ardappelsoort. Beide knollen komen ­overigens wel oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.

Zoete aardappel is er in verschillende vormen en kleuren. De meest bekende is de oranje, maar steeds vaker kom je ook witte en paarse zoete aardappelen tegen in toko’s en op de markt.

Toen we met de hele familie in quarantaine zaten, vond ik in de fruitschaal twee verdwaalde zoete aardappelen en ik besloot ze te roosteren. Terwijl ik in de ­keuken bezig was, werd het ineens onheilspellend stil. De oven die normaal vrij veel geluid produceert, was er voor de zoveelste keer mee opgehouden. Dat gebeurt alleen op momenten dat ik hem echt nodig heb. Op zondagochtend als er half afgebakken croissants in zitten, als de kinderen krijsen om hun eten of als ik voor de krant aan het koken ben. Nu lagen er dus halfbakken oranje knollen in.

Al rollend met mijn ogen waagde ik me de tuin in. Dat was tijdens een van de stormen van de afgelopen weken dus een soort poolexpeditie. De regen horizontaal in mijn gezicht, de stukken schutting vlogen me om de oren. Uiteindelijk zette ik de schaal bij de buren in de oven. Met gevaar voor eigen leven is het gelukt. Het was het waard.

Kruidige wintersalade Ingrediënten

- 4 middelgrote zoete aardappelen

- 2 aubergines

- 6 sjalotjes

- 2 rode pepers

- 2 bollen knoflook

- ½ el komijnzaad

- ½ el venkelzaad

- ½ bos koriander

- ½ bos peterselie

- ½ citroen

- olijfolie

- 1 kleine rode ui

- 4 el witte wijn azijn

- 200 g feta

- handje geroosterde pistachenoten Bereiding

Verwarm de oven tot 200 graden. Snij de zoete aardappelen in de lengte doormidden en vervolgens over de breedte in stukken van 3 cm. Snij de aubergine in soortgelijke stukken. Snij sjalotjes in de lengte doormidden en verwijder de schil. Snij de bollen knoflook doormidden en de rode peper in grove stukken. Maal komijnzaad en venkelzaad grof in een vijzel en maak groenten aan met ruim olijfolie, de komijn, venkel en zout naar smaak. Schuif alles 30-40 minuten op een ruime ovenplaat in de oven en hussel alles na 20 minuten om. De zoete aardappel mag hier en daar zwarte plekjes krijgen en moet zacht van binnen zijn. Je kan alles nog 5 minuten onder een hete grill zetten als je oven power mist. Maak intussen een salsa door peterselie en koriander fijn te hakken en te vijzelen met 5 eetlepels ­olijfolie en citroensap. Snij rode ui in fijne ringen en meng met witte wijn en een flinke snuf zout. ­Masseer stevig zodat uiensap zich met azijn mengt. Als de groenten klaar zijn, haal je deze uit de oven. Serveer op borden of een grote schaal met eroverheen de salsa, afgegoten uien, verkruimelde feta en pistache. Geef iedereen ook een halve knoflook die men naar smaak bij het gerecht kan eten.