Zoek de verschillen: Zunderdorp in 1979 en in 2022

Zunderdorp, 1979. Ten zuidoosten van Zunderdorp bevindt zich sinds circa 1975 een kruising van twee hoogspanningsleidingen. Lijnen aan donaumasten in het tracé Oostzaan-Diemen en aan deltamasten in het tracé Wijdewormer-Diemen. Op de kruising staan twee portaalmasten. Aan de horizon is nu IJburg zichtbaar. beeld Erik Klein Wolterink en ANP / Erven Koen Wessing

Bloemstraat, ca 1965. Rond 1965 bouwden kinderen in de Bloemstraat hutten met afvalhout van de op nr. 15-19 gevestigde kistenhandel Hartman. Inmiddels wordt het trottoir vooral ingenomen door terrassen, geveltuintjes en bloempotten.

Nieuwezijds Voorburgwal, 1867. De Nieuwezijds Voorburgwal was in 1867 de plaats waar beurtschippers uit Zuid-Holland aanlegden. Na de demping in 1884 werd op deze plek een houten politiepost gebouwd. Vanaf 1915 deed het gebouwtje dienst als openbaar toilet, in 1984 werd het een cafetaria en nu zit hier restaurant Het Stadspaleis.

Rozenstraat, 1983. Het hoofdkantoor van belangenorganisatie COC Nederland was vanaf 1978 gevestigd aan de Rozenstraat 8-14. Vanwege financiële problemen moest het pand in 2009 worden verkocht. In 2018 opende hier Hotel Mercier, dat een deel van het pand weer verhuurt aan COC Amsterdam.

Diemerzeedijk, 1962. De Diemerzeedijk werd in de jaren zestig en zeventig gebruikt als stortplaats. Het ernstig vervuilde gebied werd tussen 1998 en 2001 ondergronds ‘ingepakt’ met een 5 kilometer lange en 26 meter diepe damwand en afgedekt met waterdichte bovenlaag. Daarop ligt sinds 2003 het Diemerpark.

Schreierstoren, 1883. Naast de Schreierstoren stond van 1877 tot 1891 het gebouwtje van de Semafoordienst. Een semafoor is een “optische telegraaf” voor de scheepvaart en maakt gebruik van bollen en kegels, vlaggen en letterborden. Het systeem werd overbodig door de opkomst van elektriciteit.