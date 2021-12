Zoek de verschillen: Witkarstation, 1975 en 2021

Witkarstation Elandsgracht, 1975. De witkar was een tweepersoons driewielig elektrisch voertuig, bedoeld als collectief vervoermiddel in de Amsterdamse binnenstad, ontworpen door de Amsterdamse provo Luud Schimmelpennink. Vanaf 1974 werd het witkarsysteem in gebruik genomen met uiteindelijk 25 voertuigen en vijf witkarstations. In 1988 werd het project definitief opgeheven. Beeld: Stadsarchief en Erik Klein Wolterink.

Stenen Hoofd, Westerdoksdijk, ca. 1907. Op het Stenen Hoofd stond sinds 1906 een ijzeren loods met een kantoorgebouw van de Holland-Amerika Lijn. Sinds 1978 ligt het terrein braak en wordt het gebruikt voor allerlei tijdelijke activiteiten. Ook heeft zich een bijzondere flora ontwikkeld en staat het bekend als muurplantenreservaat. Beeld: fotograaf onbekend/Stadsarchief en Erik Klein Wolterink.

Dijksgracht, 1922. Dijksgracht is de naam van zowel de gracht als de dijk waarop al sinds 1874 een spoorlijn ligt. De voormalige Binnenhaven tussen de Dijksgracht en de Piet Heinkade werd in 1962 gedempt, waarna de spoordijk sterk werd verbreed. Zuidelijk van de Dijksgracht lagen scheepswerven en verrijst nu de wijk Oostenburg. Beeld: Gustaaf Oosterhuis/Stadsarchief en Erik Klein Wolterink.

Hoek Anjeliersstraat/Madelievenstraat, 1980. In 1971 legde de gemeente Amsterdam enkele openbare sleutelplaatsen aan, waaronder die op de hoek van de Anjeliersstraat en de Madelievenstraat. Hier konden buurtbewoners reparaties aan hun auto uitvoeren. In de jaren tachtig zijn ze weer opgeheven vanwege strengere milieurichtlijnen. Beeld: Ino Roël/Stadsarchief en Erik Klein Wolterink.

Marnixstraat/Lijnbaansgracht, ca 1930. Vanaf 1895 was er aan de Marnixstraat/Lijnbaansgracht een groentemarkt. De verkoop zou direct vanuit de vletten plaatsvinden, maar de praktijk verliep anders, waardoor de Marnixstaat ontoegankelijk werd en de markt uiteindelijk in 1934 werd opgeheven. In 1995 zijn hier de eerste floatlands, drijvende tuinen, aangelegd. Beeld: fotograaf onbekend/Stadsarchief en Erik Klein Wolterink

Vijgendam, ca 1911. In 1911 stond op de Vijgendam het Commandantshuis, ooit dienstwoning van de stadscommandant en later kantoor van overheidsinstellingen. Het pand werd in 1912 afgebroken, waarna eerst het Damplantsoen werd aangelegd en vanaf 1955 het definitieve Nationaal Monument verrees. In 1957 verviel de naam Vijgendam; dit deel werd bij het andere deel van de Dam gevoegd, waar het Paleis staat. Beeld: Collectie Joh.B. Bickhoff/Stadsarchief en Erik Klein Wolterink

Weteringschans in 1980 en 2021

Huis van Bewaring, Weteringschans, 1980. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit een beruchte gevangenis van de nazi’s, waar ook Anne Frank werd vastgehouden voordat zij werd gedeporteerd. Het complex werd in 1979 gesloten en daarna zaten er tijdelijk een kinderboerderij en culturele instellingen. Het gerenoveerde binnenterrein met luchtplaats heet sinds 1991 Max Euweplein. Beeld: Martin Alberts/Stadsarchief en Erik Klein Wolterink

