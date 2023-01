Zoek de verschillen: Herenmarkt circa 1890 en 2023

Amsterdam is altijd in beweging. In de rubriek Déjà vu gaan we terug naar een plek van toen. Deze week: Herenmarkt, ca. 1890.

Op de Herenmarkt stond vanaf 1815 de Soeploods met de tekst ‘Aan de weldadigheid gewijd’. De loods diende voor uitdeling van soep en turf aan de armen. Later werd hij voor andere doelen gebruikt en uiteindelijk in 1906 afgebroken. Nu is er een kinderspeelplaats. foto en research Erik Klein Wolterink

Historische foto Stadsarchief Amsterdam/fotograaf onbekend