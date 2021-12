Zoals Loetje bekendstaat om z’n biefstuk, wil Café Saté bekendstaan om z’n saté

Café Saté, van links naar rechts: Jani Beemster, Tjerk Rademaker (The Singing Chef) en een medewerkster. Beeld Sophie Saddington

Het idee voor Café Saté ontstond op vakantie in Griekenland. Vrienden Jani Beemster (52) en Tjerk Rademaker (57), die ook wel bekend is in Amsterdam als The Singing Chef, raakten aan de babbel over de vraag waar je in de stad een goede saté kunt eten. Voilà, twee maanden later is het restaurant er. “We willen wat Loetje heeft met biefstuk, maar dan met saté,” zegt manager Beemster.

De zaak op de hoek van het Hugo de Grootplein, waar voorheen Brasserie De Groot zat, trekt de aandacht door de banken met gekleurde kussentjes voor de deur. Eenmaal binnen zie je kroonluchters, de bar en krukjes met cognackleurige bekleding. Het interieur heeft de kleuren donkergroen, okergeel en goud. Beemster: “Een laagdrempelig eetcafé, met een luxe feel.”

Beemster heeft altijd affiniteit met horeca gehad. Als kind wilde hij kapper of kok worden. Vijftien jaar lang had hij een kapsalon in Alkmaar. “Ik ben nu 52 en heb mijn leven 180 graden gedraaid.” Het kappersvak en de horeca hebben volgens Beemster veel raakvlakken. “Het lijkt op elkaar qua sfeer creëren en met mensen bezig zijn.”

In de keuken vind je niet The Singing Chef, maar chef Paula Rottschäfer (54). Naast saté (€18,50) en een met zorg gekozen selectie van wijnen (vanaf €4,75) zijn er ook salades in weckpotten (€11,50). In de zaak draait het om kwalitatief eten en muziek. Rademaker zingt tijdens het bedienen a capella een stukje Elvis of Sinatra. “Veel vrouwen zeggen dat ze hier ook alleen zouden gaan zitten, ze voelen zich hier thuis.”

