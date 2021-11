Zo verras je een eenzame oudere met een kerstgroet

Beeld Shutterstock / Peter Vanco

U is nieuw in de stad?

“We zijn van december 2020, dus relatief nieuw, ja. Indebuurt is een laagdrempelige nieuwswebsite die een vrolijke noot wil zijn. Dus geen hard maar leuk nieuws, grappig, en we stappen binnen bij de gewone Amsterdammer. Indebuurt liep al in 39 Nederlandse steden, maar nog niet in Amsterdam.”

Dan: uw kerstkaartenactie. Hoe gaat die in z’n werk?

“Vorig jaar hebben we die in de andere Indebuurt-steden gedaan en dat was vrijwel overal een succes met meer dan duizend kaarten per stad. Dat willen we nu hier ook bereiken.”

Maar hoe stuur ik een kaart aan iemand die ik niet ken, van wie ik zelfs de naam niet weet?

“Je schrijft een kaartje, maar dan zonder adressering of naam. Dan gooi je die in een van onze drie postbussen. Er staat er een in het Init-gebouw op Oostenburg en een bij De Buurtkringloop in de Javastraat in Oost, en in West bij bloemist Flowers & Powers. Maar je kunt je kaartje ook naar ons opsturen. Zelfs digitaal kan het, we werken samen met Kaartje2go.nl.”

Wat doet u er vervolgens mee?

“Wij bezorgen die kaartjes voor kerst bij eenzame ouderen in zes Amsterdamse verzorgings- en verpleeghuizen. Mensen die eenzaam zijn stellen dat erg op prijs, zo is gebleken.”

Wat schrijf ik op een kerstkaart aan een onbekend iemand?

“Wat je wilt; een kerstgroet, een nieuwjaarswens – alles kan. Wat ook belangrijk is om te weten: je kunt je eigen adres erbij zetten. Veel ouderen vinden het zo leuk om een kaartje te krijgen dat ze een kaartje willen terugsturen.”