Zo praat je met je kind over nare ervaringen: ‘Heb jij ook weleens dat je heel hard van iets wilt wegrennen?’

Bladzijdes uit ‘Ik wil je iets vertellen’. Beeld Dolly Warhol

Praten we hier te weinig over met kinderen?

“Dat denk ik wel. Het idee is vaak dat een kind nog te jong is om zulke gesprekken te voeren. Maar kinderen maken nou eenmaal ook nare dingen mee, zoals niet gekozen worden bij gym. Erover praten maakt dat absoluut niet erger.”

Het boek is dus niet alleen voor kinderen die een trauma hebben?

“Nee, zeker niet. Het is ook goed om te praten over de zwemles die tegenviel. Zo geef je aan: je mag met mij die kleine, nare dingen delen. Als een kind dan wat heftigers zou meemaken, durft hij dat ook eerder te vertellen.”

Waarom heeft u dit boek gemaakt?

“In mijn werk zie ik veel mensen die hun traumatische ervaring lang voor zich hebben gehouden. Iemand zei: ‘Als er eerder naar me geluisterd was, had ik nu niet tegenover jou hoeven zitten.’ Niet over je trauma kunnen praten, blijkt ook een van de risicofactoren voor een posttraumatische stressstoornis.”

Wat zijn de veelgemaakte fouten?

“Mensen vullen het bijvoorbeeld vaak in: ‘Je voelt je niet zo lekker hè, maar het is ook wel heel druk op school.’ Zo maak je de drempel om te zeggen dat er iets anders speelt nog hoger. Onze online handleiding helpt om een gesprek goed te laten verlopen.”

Zijn er al voorbeelden dat het boek heeft geholpen?

“Ja, we krijgen veel reacties. Zo vertelde een meisje na het boek over een verkeersongeval dat ze had meegemaakt. Daardoor durfde ze niet meer goed bij haar moeder op de fiets. De moeder wist niet dat het nog zo bij haar dochter speelde. Ze vond het ontzettend prettig om te weten.”

Ik wil je iets vertellen van Lotte Hendriks en Rémi Bouwer (uitgeverij Dolly Warhol) is online te koop.