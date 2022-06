Zo’n geurpod op je waterfles, is dat nog gezond?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: is water met een smaakje door geur gezond?

Water met een smaakje kennen we al even. Maar inmiddels is er een nieuwe hype: geurpods, die je bevestigt op een waterfles. Je drinkt kraanwater, maar proeft de smaak die je ruikt.

Dat werkt zo. Onze smaakbeleving is gebaseerd op vijf smaken – zoet, zuur, zout, bitter en umami – maar voor een groot deel ook op geur. Die geur nemen we op twee manieren waar. Via de neus (orthonasaal), waarbij het met name gaat om geuren in de omgeving, en via de mond (retronasaal), wat heel belangrijk is tijdens het eten en drinken.

“Als je kauwt of slikt komen vluchtige moleculen vrij uit je eten of drinken,” zegt Sanne Boesveldt, universitair hoofddocent sensoriek en eetgedrag aan de Wageningen Universiteit. Die moleculen gaan via de achterkant van je keel omhoog naar je neus. “Daar hechten ze zich aan geur­receptoren, waardoor je geur waarneemt. De smaakbeleving van bijvoorbeeld een aardbei komt daar voor een groot deel vandaan.”

Geurpods, zoals het Air Up-systeem, spelen daarop in. Je zet een soort ring (de ‘pod’) op een speciale fles en activeert het systeem, waardoor bij elke slok geur­aroma’s vrijkomen en hup, je proeft één van de meer dan twintig smaken, zoals cola of sinaasappel-vanille.

“Het is eigenlijk een heel simpel, maar goed idee,” zegt Boesveldt. Gevaarlijk of ongezond is het volgens de onderzoeker niet: de gebruikte aroma’s worden ook ­toegevoegd aan bijvoorbeeld vruchten­yoghurt en de hoeveelheden worden gereguleerd door de voedselwetgeving. “Er zitten geen suikers in die slecht zijn voor je gezondheid of gebit. Zo’n geurpod geeft vooral meer keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld voor mensen die water niet lekker of saai vinden – en dat zijn er best veel – terwijl dat de gezondste optie is. Op deze manier kun je daar variatie in aanbrengen, terwijl je in feite alleen kraanwater drinkt.”

