Zo laat je aardbeien volledig tot hun recht komen

Beeld Emma Levie

Toen ik nog een puber was, had ik een vriendin die zich op oudjaarsnacht onderspoot met slagroomtoefjes en zich decoreerde met aardbeien. De aardbeien hadden niet het gewenste effect. We kregen ruzie toen ik maar niet kon ophouden over het feit dat aardbeien in de winter niet lekker zijn.

Aardbeien kun je jaarrond in de supermarkt kopen, maar zijn buiten het seizoen vaak teleurstellend. Aardbeien rijpen na het plukken niet verder, waardoor ze zoeter noch smakelijker worden. Maar rijp zijn ze niet geschikt om over lange afstanden te transporteren.

Kas

Het goede nieuws is dat er inmiddels weer Nederlandse aardbeien op de markt zijn. Die komen nu voornamelijk uit de kas, maar worden wel rijp verkocht omdat ze niet dagen onderweg zijn. Helaas zijn aardbeien uit de kas over het algemeen minder duurzaam dan het fruit van de volle grond.

De aardbei is familie van de roos. Wilde varianten bestonden in zowel Europa, Azië als Amerika. Het was de Franse botanist Antoine Nicolas Duchesne die op zijn negentiende Histoire naturelle des fraisiers publiceerde, waarin de veredeling van de meer commerciële aardbei wordt beschreven.

Moederdag

Hoewel er weinig lekkerder is dan wilde bosaardbeien, ben ik de plantveredelaars dankbaar dat ik niet voor Moederdag met een mandje het bos in hoef. Wij waren thuis nooit van het vieren van Moederdag, maar inmiddels is het een traditie dat ik met mijn oudste dochter ontbijt op bed serveer. Aardbeien kunnen dan niet ontbreken.

Om de aardbeien volledig tot hun recht te laten komen, marineer ik ze eigenlijk altijd kort in een beetje suiker. Dan hebben ze verder niets anders nodig dan wat geslagen slagroom.

We smeren moeders niet in met slagroom. Om het feest compleet te maken, bakken we er scones met zwarte sesam en witte chocolade bij.