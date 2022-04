Zo kunnen blinden ook de trap op in Ons’ Lieve Heer op Solder

Hannes Wallrafen was bekend als fotograaf tot hij een (erfelijke) oogziekte ontwikkelde en blind werd. Hij heeft zich ontwikkeld tot audiograaf en adviseert over betere toegankelijkheid van gebouwen voor blinden en slechtzienden.

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, opgericht in 1888, is een van de oudste musea van Amsterdam. Achter de gevel van het 17de-eeuwse grachtenhuis gaan een gerestaureerd woonhuis en een complete kerk schuil. Deze kerk ‘op zolder’ ontstond in de tijd na de Reformatie, toen rooms-katholieken geen openbare kerkdiensten mochten houden. Een bezoek aan het museum is een belevenis, maar ook een kruip-door-sluip-dooroefening. Voor wie minder mobiel is, vormde een bezoek daarom altijd een uitdaging.

Met de CoVisit wil het museum het pand toegankelijk maken voor bezoekers die geen trappen kunnen lopen. Vanuit een aparte ruimte in de ondergrondse passage die het entreegebouw met het monument verbindt, staan zij via een computer en een smartphone in verbinding met hun medebezoeker. Terwijl die het pand fysiek bezoekt, maken zij een virtuele rondgang door het museum. Zo worden ze gegidst via de smartphone en hun maatje en kunnen ze vragen stellen en informatie uitwisselen.

Ook is er de audiotour Samen zie je meer!, ontwikkeld voor bezoekers die blind of slechtziend zijn. Hiermee bezoek je het grachtenpand aan de hand van het verhaal van de bewoners, beschrijvingen van de verschillende ruimtes en toegevoegde geluiden. Als blinde of slechtziende bezoeker hoor je het kraken van de trappen, ervaar je de hoogte van de ruimtes. Je voelt de houten banken, het marmer en de tegels op de muren. Vooraf is een maquette van het monument te voelen en te verkennen. Zo kun je je zich een beeld vormen van het 17de-eeuwse gebouw.

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Oudezijds Voorburgwal 38-40