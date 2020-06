Zo kun je toch nog een beetje festivallen in Amsterdam

Een eerdere editie van De Parade in Amsterdam. Beeld Sofie Simoa

Thuishaven

Eerder kwam Thuishaven eind april en in mei met een ‘drive-thru’ om bezoekers toch nog iets van een festivalgevoel te geven. Met de auto konden bezoekers het terrein op, genieten van dj-sets en een drankje of eten bestellen. Dat terrein is inmiddels omgetoverd tot groot terras waar bezoekers tafels of strandbedjes kunnen reserveren. Het eerste festival staat vooralsnog gepland op zondag 6 september: dj Satori geeft dan een liveset van 10 uur.

Milkshake

Op het dakterras van restaurant Bureau in West vinden op 24 en 25 juli, het weekend dat Milkshake zou plaatsvinden, nu twee diners en één brunch in de stijl van het festival plaats, onder de noemer van Magic Milkshake Soiree. Op alle drie de events zijn honderd gasten welkom. De maaltijden hebben de thema’s van drie grote vaste podia op het event: Supertoys, Vieze Poezendek en Totally Drag.

Een eerdere editie van Milkshake. Beeld Amaury Miller

De Parade

Ter vervanging van de originele tour van de dertigste editie van theaterfestival de Parade, wordt De Wereld van de Parade georganiseerd. Op 30 en 31 juli en 1 augustus staan er elke dag drie programma's gepland. In de middag is een kinderparade waarna om 17.00 uur een dinerprogramma begint met twee voorstellingen. Om 20.30 uur start de latenight-editie, door de Parade zelf omschreven als ‘een avontuurlijk programma in de Tuin’.

Ruigoord

Stichting Landjuweel laat weten bezig te zijn met een terrasconcept waarmee ze willen experimenteren. Een festival komt er in ieder geval niet zo lang de 1,5 metermaatregel geldt, want volgens de organisatie is dat te moeilijk. In de tussentijd presenteert de kunstenaarsenclave livestreams: op zondag 28 juni wordt het poëzie- en muziekfestival Vurige Tongen digitaal gehouden.

Een eerdere editie van Landjuweel op Ruigoord. Beeld Ruigoord

Zeezout

In de Tuinen van West staat vooralsnog een ‘echt festival’ op de planning. De organisatie van ZeeZout presenteert op zaterdag 5 september een elektronisch muziekfestival waarbij de line-up is gevuld met vele dj's waaronder David Vunk, KI/Ki en Job Jobse. Indien het festival vanwege de coronamaatregelen toch niet door kan gaan, wordt dit festival verplaatst naar 2021.

Appelsap

Het muziekfestival, met vooral hiphop, r&b en bass, elk jaar in augustus in het Flevopark, gaat niet door. Om ‘maar iets te kunnen doen’ wordt er op donderdag 2 juli een soort ‘family restaurant’ in de Tolhuistuin gebouwd, meldt een van de Appelsapeigenaren Koos Groenendijk. Honderd man kan dan een hapje komen eten en genieten van muziek. “We vonden het belangrijk om iets met culturele participatie te doen. Dus we hebben wat dj’s uitgenodigd, we hebben een barbecue zodat ook de Tolhuistuin wat meer gaat leven.”

Een eerdere editie van Appelsap. Beeld Joel Frijhoff Photography

Zomer Kabinet

Voor het festival dat eigenlijk eind mei moest worden gevierd onder de naam Lente Kabinet, is een nieuwe datum geprikt. Op zaterdag 5 september en dus niet meer in de lente, maar nog wel in de zomer, staat tot nog toe het Zomer Kabinet gepland. Op de locatie in het Twiske zullen festivalgangers dan kunnen genieten van artiesten als Ben Ufo, Dekmantel Soundsystem, Carista en Fatima Yamaha.

Kingsland Festival

Beter laat dan nooit, vond E&A Events, de organisatie van onder meer het Kingsland Festival dat eind april had moeten plaatsvinden. Om alsnog te kunnen proosten op de verjaardag van de koning wordt het evenement op zaterdag 19 september eenmalig verplaatst naar het Olympisch Stadion. Ook voor dit festival geldt dat het niet door kan gaan als de coronamaatregelen dit niet toelaten. In dat geval wordt het verschoven naar 2021.