Zo krijg je toch een strandgevoel in Amsterdam

Het iconische Veronicaschip aan de NDSM-Pier is omgetoverd tot Sammie Sangria. Beeld Aziz Kawak

Deze zomer wordt het iconische Veronicaschip aan de NDSM-Pier in Noord bewoond door Sammie Sangria. Op het dek is een groot terras, met hangplekken en ligstoelen, en er is de mogelijkheid om met de voeten in het water te bungelen met uitzicht over ’t IJ. Op het menu staan zes sangria’s, ­die niet alleen per glas, maar ook in speciale coppa’s en in kannen beschikbaar zijn.

NDSM-Pier 1

Vanwege de coronamaatregelen is restaurant A Beautiful Mess in de Bijlmerbajes tijdelijk naar buiten verplaatst en veranderd in de Bajes Beach Club. Op de binnenplaats van de voormalige gevangenis zit je met je voeten in het zand. Je kunt een strandstoel of zelfs een een heuse strandhut reserveren met de mensen uit je huishouden. Ook de Arabisch-mediterrane menukaart, bedacht door chef en kookboekenschrijver Merijn Tol, past perfect bij een dagje strand in de stad. De strandtent is geopend tot eind september.



H.J.E. Wenckebachweg 48

Bajes Beach Club. Beeld Refugee Company

Het festivalterrein van Thuishaven is omgetoverd tot een groot terras van 6500 vierkante meter, waar bezoekers tafels of strandbedjes kunnen reserveren. Je kunt een tafel reserveren voor een korte borrel van 2.15 uur of voor 4.15 uur als je er helemaal voor wilt gaan. Overigens ben je ook zonder reservering welkom, de helft van de tafels wordt vrijgehouden voor inloop. Het terras is zeven dagen per week open, van 12.00 uur ’s middags tot een kwartier na middernacht. Dansen mag nog even niet, sjansen wel. Er staat wel een eerste festival gepland, vooralsnog op zondag 6 september: dj Satori geeft dan een liveset van tien uur.

Contactweg 68

Deze met uitsterven bedreigde klassieker mag niet ontbreken in dit zomerse lijstje. Al sinds 2012 weten bezoekers Pllek op de NDSM-werf te vinden voor ontbijt, lunch, diner en borrel. Het menu is ‘toegankelijk maar toch supergroen’. Het stadsstrand trok vorige jaren op een zomerdag circa vijfduizend bezoekers per dag. Nu kun je met maximaal zes personen een tafel reserveren. Op het strand moet je zelf voor genoeg afstand zorgen. Op sommige dagen is er live muziek.

T.T. Neveritaweg 59

Stadsstrand Pllek trekt op een zomerdag circa vijfduizend bezoekers per dag. Beeld Hollandse Hoogte / Frans Lemmens

Nee, hotel Buiten is (nog) geen hotel. Wel waan je je op vakantie in het café-restaurant op een stuk groen aan de Sloterplas in Nieuw-West. Vroeger was dit het pierenbadje van het Sloterparkbad. Nu kun je er uitgebreid borrelen of dineren. Het restaurant is tot stand gekomen door crowdfunding vanuit de buurt en gebouwd door vrijwilligers. Hun droom is ooit slaapplekken te creëren in zelfvoorzienende ecolodges op de eilandjes in de plas.

Th.J. Lammerslaan 3

Op Strandzuid, achter de RAI, kun je niet zwemmen maar wel genieten van zon, zand en de bbq op het terras of op een strandbedje. Voor nog meer vakantiepret kun je hier ook met de boot komen. En wanneer het strandseizoen eindigt, wordt de plek omgebouwd tot winterwereld Zuidpool.

Europaplein 22

Ook bij Dok Amsterdam zijn zand, strandstoelen en de bbq de belangrijkste ingrediënten. Vorig jaar verhuisde Dok van West naar een oude Renaultgarage in Zuid. Je kunt je eigen barbecue reserveren per tafel en hoeft alleen nog maar het vlees of de vegaburgers af en toe om te draaien. Als toetje kun je daarna nog een portie marshmallows grillen. Vanwege de coronamaatregelen kun je met maximaal 4 personen een tafel delen, maar je mag meerdere tafels reserveren.

Joan Muyskenweg 14

Het voormalige Blijburgpaviljoen op IJburg is omgedoopt tot tijdelijke broedplaats Lolaland, met twee podia, ateliers en studioruimte. Vanaf het strand voor de deur duik je zo het IJmeer in. Hapjes en drankjes zijn verkrijgbaar bij restaurant Haas & Popi. Op het menu staat onder andere een coronadeal met bitterballen.

Pampuslaan 501

Hangar in Noord heeft net als Pllek een groot terras met prachtig uitzicht over het IJ, én hangmatten voor het ultieme zomergevoel. Al vanaf 10 uur ‘s ochtends kun je hier terecht. Nog een voordeel, je kunt er gratis parkeren. Ook bij Hangar kun je voor de deur je bootje aanmeren, al is er geen officiële ligplek.

Aambeeldstraat 36

Bij Hangar kun je gratis parkeren én aanmeren met je bootje. Beeld Carly Wollaert

Op het Stenen Hoofd aan het IJ zit sinds vorig jaar Paaseiland. De uitbaters plaatsten een container mét keuken, lieten honderden kilo’s zand storten en bouwden een bar van bamboe. De strandstoeltjes, tafels en een vuurkorf staan klaar. Verderop is het prachtige uitzicht op het IJ, waar ook nog eens een duik in kan worden genomen. Paaseiland serveert comfort food uit de Pacifische keuken, van vegan Bahn Mi tot bananenbrood met macadamia. Omdat de zaak geen alcoholvergunning heeft, stroomt uit de tap alleen 0.0 bier. Zo blijf je lekker fris.

Stenen Hoofd 1