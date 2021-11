Zo krijg je een realistische kijk op het ideale leven

Waar komen die hooggespannen verwachtingen vandaan?

“Het is echt iets van deze tijd. We verwachten veel van onszelf, maar ook van anderen. Dat houden we samen in stand. De overvloed aan keuzemogelijkheden en het vergelijken met anderen via social media helpen natuurlijk niet mee.”

En die verwachtingen kunnen we niet waarmaken?

“Een groot deel van de mensen lijdt aan chronische zelfoverschatting. We denken meer te kunnen bereiken dan reëel is en dat we als individu veel invloed kunnen uitoefenen op onze omgeving. Dat is mooi, maar ook een valkuil. Bovendien onderschatten we hoeveel tegenslag ons kan overkomen.”

En dan valt het tegen.

“Er is onderzoek dat aantoont dat hoe wij iets beoordelen niet afhangt van hoe het is, maar of het beter of slechter is dan verwacht. Je eigen verwachting zit dus als een filter over de werkelijkheid heen, terwijl het niets meer is dan een zelfbedacht plaatje van iets wat nog moet gebeuren.”

Dagen hoge verwachtingen ons ook niet uit?

“Zeker. Het is ook niet alleen maar een probleem. Wel kan het doorslaan in een soort ongeduld: gaat het wel met mij zoals het zou kunnen gaan? Kan het niet beter? Dan lukt het niet meer om tevreden te zijn met wat je hebt.”

Kunnen we stoppen met verwachtingen hebben?

“Volgens mij niet. In mijn boek schrijf ik: ‘Ik denk dus ik verwacht.’ Het probleem is niet dat we verwachtingen hebben, maar dat we eraan vasthouden als ze te hoog blijken. Vaak is het zinvoller om je bewust te worden van je verwachtingen en ze dan eventueel bij te stellen.”