Zo kom je vanuit je luie stoel van vliegangst af: ‘Je houdt je brein voor de gek’

Van mijn vliegangst af zonder een vliegtuig in te gaan. Klinkt goed.

“De gangbare behandeling voor angsten is blootstelling aan datgene waar je bang voor bent. Bij vliegangst is dat gecompliceerd. Je moet een vliegticket kopen, naar het vliegveld gaan, door de douane, enzovoorts. Allemaal tijdsintensief en duur, en als je bang bent, grijp je elke reden aan om iets te vermijden. Jezelf met je angst confronteren is het vervelendste dat er is. Dat is de kracht van virtual reality: je blijft aan de keukentafel en gaat toch aan de slag met je angst.”

Hoe ga je dan aan de slag?

“Eerst krijg je wat informatie, daarna zet je je smartphone in een kartonnen bril en kom je in een virtuele wereld. Daar doorloop je verschillende levels: van bagageband tot landing.”

En dan zelf schudden op de keukenstoel om turbulentie na te bootsen?

“Bij het level met turbulentie zie je het beeld trillen. We horen echt van mensen dat het daardoor eng is. Je brein houdt je voor de gek. Je weet dat het nep is, maar VR is in staat om echte emoties op te wekken. Vervolgens ontdek je dat de ramp die je verwacht er helemaal niet komt. Je leert je hersenen een nieuwe verbinding te maken tussen turbulentie en géén angst. Daarvoor moet je wel veel oefenen, oefenen, oefenen. En dan een keer echt vliegen.”

Wordt de angst ‘naast een baby zitten’ ook werkelijkheid in de app?

“Nou, er zit wel babygehuil in! Maar de baby zit gelukkig op afstand.”

App ZeroPhobia – Vliegangst, iOS €6,99 en Android €9,99.