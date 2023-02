‘Zo hoeft niemand te zien dat je kaal bent’: dit Amsterdamse bedrijf maakt geen pruiken maar haarbanden

Woensdag 15 februari is het Wereld Kinderkankerdag. Sylvia Holstijn (60) en Thijs ten Hag (44) van Toupim helpen vanuit hun Amsterdamse atelier jaarlijks honderden kinderen en vrouwen hun haar te redden, door ingenieuze haarbanden te maken van eigen haar.

In het atelier van Toupim aan de Spaarndammerdijk heerst een serene rust op deze ijskoude ochtend in februari. Het is er licht en stil. Straks zal de eerste klant komen om haar haar af te laten knippen – of, hoe ze het bij Toupim liever zeggen, te redden. Nog voordat het door de chemo uit zal vallen, stelt de klant het haar veilig door er een eigen-haarband van te laten maken door een van de vier medewerkers van Toupim die hiervoor zijn opgeleid.

Van sluike lokken tot een bos krullen: welk type haar je ook hebt, zij bevestigen het haartje voor haartje (een monnikenwerk!) in een ingenieuze haarband die als een sportband om je hoofd zit. “Met een petje of hoed eroverheen hoeft niemand te zien dat je eigenlijk kaal bent,” vertelt oprichter Sylvia Holstijn.

Net echt

Bijna twintig jaar geleden kwam Holstijn op het idee voor deze haarband toen een vriendin kanker kreeg. Holstijn zag haar hannesen met een synthetische pruik die broeierig was en bovendien niet bleef zitten. “Het deed ook pijn op haar hoofdhuid, die gevoelig was geworden door de chemo. Gerieta vroeg of ik niet iets beters kon bedenken dan een pruik,” blikt Holstijn terug. “We zaten samen in een muziektheatergezelschap waar we ook altijd alles zelf maakten, van kostuums tot props voor op het podium. Na twee weken uitproberen, had ik een haarband gemaakt met haar dat ik had gekocht en op dat van Gerieta leek.”

Gerieta was er meteen comfortabel mee en met een petje erbij zag niemand dat haar eigen haar verdwenen was. “Op een feestje waar we samen waren zag ik haar onbezorgd genieten. Mensen zeiden zelfs: wat zit je haar leuk! Blijkbaar viel het niemand op dat het nep was.” Nu Holstijn zag hoe zorgeloos haar vriendin de deur uit kon met haar haarband, verbaasde het haar extra dat niemand anders op het idee was gekomen om zoiets te maken. Voor ze het wist was ze ondergedompeld in de wereld van pruiken en haarnetjes. “Je kon vooral haar uit Azië krijgen dat flink chemisch bewerkt was en niet altijd ‘eerlijk’ wordt verkregen.”

Beeld Hannah Bults

Het idee dat ze meer moest met de haarband liet haar niet los. Tussen haar werk voor televisie en theater door – onder meer voor Zeg ’ns Aaa en Mag het iets meer zijn – schreef ze aan een patent met als doel het concept te verkopen. Intussen werkte ze aan een manier om met ‘echt’ haar eenzelfde band te maken. “De eerste maakte ik van een staart van tachtig jaar oud. Op de radio hoorde ik iemand vragen of iemand iets kon met het haar van haar moeder dat ze altijd bewaard had. Ik mocht het gebruiken om te oefenen, en het lukte meteen.”

Warme zomermaanden

Niemand bleek het haarconcept te willen kopen, zelfs leveranciers van pruiken – of haarwerken, zoals sommigen het liever noemen – niet. Daarom verkoopt ze de haarbanden vanaf 2007 zelf onder de naam Toupim. Sindsdien zijn zeker al tweeduizend mensen met kanker erin geslaagd om hun eigen haar de chemoperiode door te komen. Een daarvan is de Amsterdamse Yuna (15) die in 2018 op haar elfde de diagnose lymfeklierkanker kreeg.

“Voor Yuna was dat bericht van de oncoloog eigenlijk minder traumatisch dan dat ze haar haren zou verliezen door de behandeling,” vertelt moeder Kim Nieuwenhuijs (44). “Ze ging heel dapper door die eerste periode heen. Maar toen de dokter in het Prinses Máxima Ziekenhuis zei dat ze kaal zou worden door de chemo, brak ze. Hij zei het heel mooi hoor, zo van ‘als jij me jouw haren geeft, ga ik je beter maken’, maar voor Yuna was het verschrikkelijk dat ze kaal zou worden. Yuna zat in groep 8, precies de fase dat alles draait om uiterlijk. En ze was ook echt zo’n meisje dat dol was op haar volle bos. Ze was er altijd mee bezig, ze zwiepte er de hele dag mee. Als zo’n kind het gaat verliezen is dat afschuwelijk natuurlijk.”

Voor Yuna was een pruik geen optie. Ze vond het maar naar, zo’n ding. Met de haarband van haar eigen haar was Yuna gelukkig meteen blij. De eerste keer dat ze ’m opzette was in het ziekenhuis. “Zo is het net of ik niet ziek ben!” riep ze uit, vertelt moeder Kim, voor wie het ook een opluchting was in die nare tijd. “Je hebt toch je oude vertrouwde kind terug. Een uitkomst, zeker omdat het in de warme zomermaanden was, dan wil je al helemaal niet zo’n pruik op. Die band is schoon en luchtig en het haar is van jezelf.”

Yuna (15). Beeld Toupim

Knipinstructies

Om net als Yuna je eigen haar weer terug te kunnen krijgen, is lef en timing nodig. Nog voordat het uitvalt moet de schaar er namelijk in. En dat is niet eens zo makkelijk, want wat als je bij de enkeling hoort bij wie het níet uitvalt? Holstijn: “Ook al heeft de arts aangegeven dat het haarverlies honderd procent zeker zal zijn, het afknippen is een grote stap, die je niet moet uitstellen. Want als het eenmaal uitvalt, is het te laat om er een goede band van te maken.”

Het zelf knippen vinden sommige klanten lastig, net als de klant die deze ochtend binnenwandelt met hond en dierbaren. In dat geval kun je het door de kapper van Toupim laten doen. Maar het gros kiest ervoor om het thuis te doen aan de hand van instructies die het Toupimteam heeft opgesteld.

Zo ging het ook bij Kim (17), vertelt haar vader Joachim (52), die net als zijn dochter niet zijn eigen naam in de krant wil. “Voor het knippen kwamen haar moeder, mijn ex, en een bevriende kapper bij mij thuis. Zij bonden de plukjes bij elkaar en knipten, ik verzamelde het haar. Het was bijzonder om dit als gezin te doen.” In het atelier vochten ze om wie het haar van Kim – een prachtig volle krullenbos – mocht verwerken, vertelt Joachim met een lach. Het eindresultaat staat voorlopig bijna ongebruikt op een piepschuimen paspop in de woonkamer. Kim is te ziek om ’m te dragen en trekt liever een beanie over haar hoofd.

Toch is hij blij dat zijn dochter wel de keuze heeft om er weer net zo uit te zien als voor de chemo. “Binnenkort willen we naar mijn vader, die dementerend is. Ze zijn dol op elkaar maar ik zag er tegenop om met een kale Kim naar hem toe te gaan. Hij heeft moeite om nieuwe dingen te onthouden. Ik wilde liever niet tegen hem zeggen dat Kim zo ziek is, maar wilde ook geen smoes verzinnen waarom ze er nu anders uitziet. Het betekent veel voor mij dat ze binnenkort als de oude vertrouwde Kim naar opa kan.”

De wereld over

Voor Holstijn zijn het dit soort verhalen waarom ze altijd heeft doorgezet met haar concept, al betekende het dat ze jarenlang in de avonden en weekenden heeft zitten werken aan de haarbanden. Inmiddels heeft Toupim een stevige basis met een fijn team én Thijs ten Hag erbij, Holstijns zakelijk compagnon en buddy, met wie ze de wereld aankan. Letterlijk en figuurlijk. Want als het aan Ten Hag ligt, kunnen kankerpatiënten over de hele wereld in de toekomst hun eigen haar redden voordat het in het doucheputje komt te liggen.

“We zijn al in gesprek in Australië, België en Duitsland,” vertelt Ten Hag. Samen met Holstijn zette hij zich er ook voor in dat de haarbanden in Nederland voor een grote groep bereikbaar worden door ze te laten vergoeden. “Gelukkig zien nu alle verzekeraars, behalve Menzis, dat ons product voor mensen met kanker een positieve stap is in de strijd tegen de ziekte.”

Wat begon met iets moois voor haar vriendin Gerieta, eindigde in een atelier waar dagelijks mensen hun haar mogen redden. “Gerieta is er niet meer, maar ik weet zeker dat ze het fantastisch had gevonden. Het is voor heel veel vrouwen en kinderen een enorme opluchting dat dit bestaat. Daarom ga ik door.”

Ruhne Dost (14). Beeld Toupim

Met eigen haar naar het schoolfeest De veertienjarige Ruhne Dost wist meteen dat ze kaal zou worden toen ze hoorde dat ze leukemie heeft. De keuze voor een eigen-haarband was snel gemaakt, ook al kregen ze het niet vergoed. “Ik heb nu zelf weer haar, maar in de tijd dat ik kaal was droeg ik de haarband vaak, liefst met een grijs mutsje. Pas als ik naar bed ging, deed ik ’m af. Ik vind het fijn dat ik zo toch mijn eigen haar nog had. Toen ik naar een schoolfeest ging, hebben we er zelfs krullen in gezet.”