Zo flirt je met een mondkapje op: zet je wenkbrauwen extra in en speel met je lichaamstaal

Hoe verleid je elkaar nog in de niet zo sexy mondkapjesmaatschappij? Zelfbenoemd ‘lachkoningin’ en coach Sabine Rabbe geeft een online cursus in flirten met mondkapjes. ‘Het gaat erom dat we naar elkaar blijven kijken.’

In de Albert Heijn in de Jan Evertsenstraat is het rond 18.00 uur spitsuur. Twintigers en dertigers voeren de boventoon. Op zoek naar avocado’s, speciaalbier en hot sauce scannen bruine, blauwe, grijze en groene ogen vanachter onder meer panterprint of medisch blauw elkaar, af en toe blijft een schalkse blik net iets langer rusten. De supermarkt is een van de weinige plekken waar je nog kunt flirten tijdens de lockdown. Toch bestaat er ook hier een verdeling tussen de mondkapjesdragers: zij die spelen met de gezichtsbedekking en mensen die zichzelf vooral onzichtbaar maken achter het masker.

En dat laatste is jammer, vindt ‘lachkoningin’ en coach Sabine Rabbe. Sinds de mondkapjesplicht geeft ze, naast workshops in lachen en ‘schreeuw het eruit’-sessies op het strand (op 1,5 meter afstand), ook online workshops in flirten met mondkapjes. Want ook al faalde de slutty summer helaas jammerlijk, contact maken kan nog steeds, je moet alleen even weten hoe.

Nachtmerrie

“Ik gaf al workshops in zakelijk flirten, voor bedrijven en ook aan particulieren, maar het mondkapje heeft het flirten zoals we dat gewend zijn compleet veranderd,” zegt Rabbe aan de telefoon terwijl ze door haar buurt De Pijp wandelt en een boodschap doet in de Dirk van den Broek.

Ze passeert een jongen weggedoken in zijn hoody, zijn gezicht vrijwel onzichtbaar door het mondkapje, en een vrouw met een doorzichtig plastic kapje, dat om de haverklap beslaat. “Ik hou ervan om over straat te wandelen en met iedereen te flirten; oud, jong, man, vrouw, katten en honden. Flirten gaat in de essentie over verbinden, iets wat al steeds minder gebeurt in deze stad omdat veel mensen zich afsluiten door alleen nog op hun telefoon te staren.”

“Nu daar nog het mondkapje bij is gekomen, is contact maken helemaal een nachtmerrie geworden. Met de workshop wil ik laten zien dat je er ondanks alles toch wat van kunt maken. De kroeg induiken of met iemand dansen op een feest kan niet meer, maar je kunt nog steeds naar buiten. En hopelijk kom je dan leuke mensen tegen in de supermarkt, bij de bloemenstal of tijdens het uitlaten van de hond. Het gaat erom dat we naar elkaar blijven kijken, spelen en de verbinding blijven zoeken.”

In haar workshop, die 30 tot 45 minuten duurt, vertelt Rabbe hoe je kunt leren communiceren met je ogen en je jezelf zichtbaar kunt maken met een mondmasker op. “Met een kapje op lijkt het alsof je gezicht stil staat, dus moet je je mimiek en je wenkbrauwen extra inzetten om uitdrukking te geven aan wat je wilt vertellen. Juist met je ogen kun je een heel verhaal vertellen; door ze te laten lachen of door te fronsen of je wenkbrauwen op te trekken.”

Kapje op het puntje van je neus

Niet alleen de ogen zijn belangrijk, je hele lichaam speelt een rol tijdens het flirten met een mondkapje op. “Met je ogen verken je de ander, maar de rest van je lichaamstaal zegt ook veel: beweeg je meer naar voren en wijzen je voeten richting de persoon met wie je contact maakt, dan is dat een teken van interesse. En door het kapje op het puntje van de neus te zetten, wat gewoon mag, kun je nét iets meer van je gezicht onthullen.”

Een onderdeel van de workshop is ‘Kies Je Kapje’. “Een vaak gedragen medisch kapje straalt veel desinteresse uit, je kunt er ook wat van maken door je mondmasker te matchen met de rest van je outfit.” Er wat van maken in deze barre tijden is sowieso het advies van Rabbe. “Zie het bezoek aan de supermarkt als het uitje van je dag. Trek je mooiste kleren aan, maak je ogen op, verzorg je wenkbrauwen, blijf lekker ruiken.”

Flirten op straat of in de supermarkt is nu niet echt iets waar we als Amsterdammers heel bedreven in zijn als je het vergelijkt met andere wereldsteden, vindt dr. Kaouthar Darmoni, gender wetenschapper en directeur van Atria, kennisinstituut emancipatie en vrouwengeschiedenis in Amsterdam.

Ze komt oorspronkelijk uit Tunesië en studeerde in Parijs en Lyon, als docent gender- en mediastudies gaf ze les aan de UvA, onder meer in het vak Erotic Capital in de media, waarin ze onder meer de kunst van het verleiden en lichaamstaal behandelde. “Flirten is contact maken op een speelse manier, in Tunesië noemt men flirten ‘spelen’. Het is iets anders dan versieren en heeft niets met seksualiteit te maken. In Nederland verwachten mensen vaak wél iets terug na een flirt, wat ervoor zorgt dat men minder zomaar durft te spelen met elkaar.”

Speelse energie

Toch verandert door de multiculturele samenleving ook de flirtcultuur in Amsterdam langzaam maar zeker, merkt ze op. “Spelen is lachen en lachen maakt aantrekkelijk. Het verdrietige aan het mondkapje is alleen dat het lachen en flirten er nog veel minder door is geworden. Naar elkaar lachen op straat of in winkels is voor veel Nederlanders iets wat je vooral uit beleefdheid doet. Met een mondkapje op ziet niemand die beleefde glimlach meer, dus waarom zou je het nog doen?”

“In Tunesië valt het me op dat je zelfs achter de mondkapjes nog overal lachende ogen ziet. In Arabische landen leren mensen de taal van de ogen al vanaf de babytijd, met de ogen wordt alles gezegd. Mensen kijken elkaar vaak recht in de ogen, iets wat in Nederland als opdringerig wordt ervaren.”

Bij verleiden draait het in Arabische landen ook allemaal om oogcontact, legt Darmoni uit. “Het is een spel van kijken, wegkijken en snel terugkijken, nóg een keer kijken en dan net iets langer, tot je de blik samen vasthoudt. Flirten en lachen is een menselijke behoefte, een manier om het leven te vieren en een bron van vreugde. Door die speelse energie in jezelf wakker te maken voel je je levendig en kun je verbinding maken.”

Frisse kijk

Precies dat was wat Roland (hij wil niet met achternaam in de krant) zocht toen hij zich aanmeldde voor de cursus Flirten met mondkapjes. “Ik heb geen probleem met contact maken of flirten, sterker nog, verbinding maken is voor mij het doel van het leven. Helaas zijn we sinds corona steeds meer in een geïndividualiseerde wereld terechtgekomen, een wereld waarin mensen elkaar vermijden als een melaatse of boze blikken toewerpen. Iedereen wordt afstandelijker, voorzichtiger, de levenslust sijpelt weg en ook het flirten verdwijnt. Met zo’n mondkapje is het nog lastiger om contact te maken, je mist een heleboel van iemands uitstraling en mimiek. Ik was benieuwd hoe ik dat zou kunnen doorbreken.”

“Door de cursus heb ik geleerd me niet meer zo geremd te voelen door het mondkapje en om te communiceren zonder woorden. Het heeft me een frisse kijk gegeven op hoe ik er óók mee om kan gaan. Sindsdien heb ik vaker complimenten gegeven aan mensen over hun ogen. ‘Die maken benieuwd naar de rest van je gezicht,’ zeg ik dan bijvoorbeeld. En ja, daar is soms al een leuk gesprek uit voortgekomen. Ik wil dat soort dingen blijven delen en voelen, juist nu.”

De online workshop Flirten met mondkapjes is te boeken via www.workshop.nl, kosten 25 euro per persoon, bij deelname van minimaal vier personen.