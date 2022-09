Zo blijft het atelier van Volten in Noord een intiem pareltje tussen oprukkend beton

Tussen de oprukkende nieuwbouw in Noord houdt een Asterdorps gebouw dapper stand: het voormalige atelier van beeldend kunstenaar André Volten (1925-2002). Nu is het een expositieruimte; de beherende stichting heeft haar zinnen gezet op een beeldentuin: ‘We willen een groene, culturele oase voor Noord zijn.’

André Volten was, benevens de eerste kraker van Amsterdam, geliefd bij iedereen. Van zijn noeste collegalassers op de NDSMwerf tot verheven monarchen als Beatrix en Claus. Zijn werk staat overal (onder meer op ruim twintig openbare plekken in Amsterdam) en nergens (waarover dadelijk meer).

Volten leefde een leven vol muziek van Johann Sebastian Bach, filosofie van Georg Hegel, schaken, drinken van whisky en maken van – veelal enorme – stalen sculpturen. En al zullen het vooral de laatste zijn waarom hij wordt herinnerd, op de eerste verdieping van Atelier Volten aan de Asterdwarsweg in Noord zijn de herinneringen aan de mens-Volten bewaard en levend – “zo intiem dat het soms ietwat gênant is om naar te kijken,” zegt Yara Cavalcanti Araujo (54).

Dat het zogeheten poortgebouw van Asterdorp bewaard is gebleven, hebben we te danken aan Volten zelf, zijn weduwe Sophie en de na zijn dood verrezen Stichting André Volten (SAV) – waarvan voornoemde Cavalcanti Araujo bestuurslid is.

Asterdorp

Voor we verdergaan over Volten, echter, schakelen we even terug naar Asterdorp. Dat werd in 1927 opgetrokken voor ‘ontoelaatbare gezinnen’ door de Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam. Het was een ‘woonschool’ waar probleemgezinnen onder toezicht heropgevoed moesten worden tot modelburgers.

Van dat ‘heropvoeden’ kwam weinig terecht: de bewoners kregen veeleer een levenslang stigma. Wie in Asterdorp woonde, kreeg nergens werk; het ‘idealistische experiment’, bestaande uit 132 woningen, mislukte volledig. In 1940 vertrokken de oorspronkelijke bewoners, waarna er later dat jaar Rotterdammers werden gehuisvest die tijdens het bombardement huis en haard waren verloren. Vanaf januari 1942 werden er op last van de Duitse bezetter ‘statenloze’ Joden uit Duitsland, Oostenrijk en Polen ondergebracht.

Nadat die naar Kamp Westerbork waren weggevoerd, werden Nederlandse Joden naar Asterdorp gestuurd, die vanaf medio 1942 werden gedeporteerd. Als getto heeft Asterdorp ruim een jaar bestaan; in totaal hebben er 307 Joden gewoond, van wie er 227 zijn vermoord. Na de oorlog werd Asterdorp opgelapt en heette het voortaan het Tolhuiscomplex; in 1947 werden de onderkomens als noodwoningen gebruikt. Door de slechte woonomstandigheden werd het dorp in 1955 afgebroken.

Kraken

Toen kraakte André Volten het poortgebouw al een aantal jaren, en door het te kraken behoedde hij het voor sloop. Van de naargeestige Asterdorpgeschiedenis resteert niets behalve dat poortgebouw, en daarin wil de SAV – vooralsnog vooral actief met het organiseren van tentoonstellingen in het nog altijd intacte atelier – verandering brengen.

Zo staat Cavalcanti Araujo voor ogen dat op het braakliggende stukje groen achter het atelier, ooit het hart van Asterdorp, een beeldentuin zou kunnen verrijzen. “Maar eerst: het belang van deze plek is breder dan voor ons alleen. Door deze plek te behouden, komt er aandacht voor de historie van Asterdorp. Nu is die er helemaal niet.”

“Voor alle Noordelingen moet het hier verleidelijk en toegankelijk worden,” zegt SAV-voorzitter Cees van ’t Veen (67). “We willen dat het niet alleen voor onze nieuwe buren die we hier krijgen een culturele oase is, ook voor de hele buurt.” Cavalcanti Araujo: “Noord heeft veel groen volgens de gemeentelijke maatstaven, maar die telt water ook als groen. Echt groen-groen is er niet zoveel.”

Horizontale zichtlijnen

Zoals het is, is het ook al mooi. Het atelier en aanpalend groen voelen wat ruig aan – het is er wat wild, het is ongekamd en niet-aangeharkt, en het kan allemaal wel een lik verf gebruiken – maar het is twintig jaar na Voltens overlijden nog volstrekt zichtbaar hoe de kunstenaar er heeft geleefd (zie kader).

De ambities van de stichting zijn groot, de vrijwillige bestuurders klagen niet: ze vragen veeleer. Een beetje goodwill hier, wellicht een donatie daar, een fonds dat bijspringt, iemand die dagelijks wat zou willen bellen en regelen... Het atelier wordt niet bedreigd, maar de plannen zouden concreter, grootser, mooier misschien wel kunnen. En Amsterdam-Noord is het waard, betogen ze. Tussen veel vers beton past ook wat groen. Van ’t Veen: “Verticale lijnen zijn hier straks genoeg, wij willen graag wat horizontale zichtlijnen toevoegen.”

Jonge beeldhouwers

De stichting zint op een soort viertrapsraket: eerst het pand restaureren, want hoewel solide van structuur en niet bouwvallig door tussentijdse renovaties, zijn her en der toch jampotjes nodig om lekkages in te dammen. Dan: de tuin, de groenstrook achter het gebouw, openstellen, verfraaien, en tot beeldentuin verheffen. Drie: “Nadenken over onze taak als stichting,” zegt Van ’t Veen, “want we zitten hier toch om de nalatenschap van Volten te beheren en de naoorlogse Nederlandse beeldhouwkunst te laten zien.”

Misschien, zo hopen de bestuursleden hardop, kunnen er wel ‘vleugels’ aan het poortgebouw worden gebouwd, onderkomens voor jonge beeldhouwers, wellicht zelfs in de stijl van het verdwenen en nagenoeg vergeten Asterdorp. Over de beeldentuin zegt Van ’t Veen: “Daarover bestaat bij alle partijen die in deze buurt willen gaan bouwen, en de gemeente, wel consensus: iedereen wil die groene, culturele oase in dit stukje Noord.”

Containers vol werk

Even terug naar de beelden van Volten, die overal en nergens te zien zijn – dat laatste komt doordat ze zijn opgeslagen. Cavalcanti Araujo: “We hebben containers vol werk van Volten in de opslag staan. Hij heeft 900 werken gemaakt, daarvan zijn er nu in Nederland, misschien, maximaal, 100 te zien.”

“Wij hebben hier in het atelier veel van zijn werk, maar de grote stukken staan in containers. Het zou erg mooi zijn een aantal van die werken in de nog aan te leggen beeldentuin te kunnen plaatsen.” De deadline is gezet in 2025: de honderdste geboortedag van Volten en de viering van 750 jaar Amsterdam.

Verhalenboek

Bovendien, zegt Van ’t Veen, zou er bovenop de raket nog wel een vijfde trap mogen komen: een verhalenboek over Volten. Een overzicht; het grote Voltenverhaal. Ellen Wilbrink (55) zit, als bestuurslid van de SAV, vaak bij de ingang van Atelier Volten. Dat is, vertelt ze, bepaald een genoegen voor een Voltenliefhebber.

“Ik zal niet zeggen dat het elk weekeinde gebeurt, maar er komen hier heel regelmatig mensen langs die Volten hebben gekend. Zij hebben herinneringen aan hem, ze brengen soms een foto mee, ze hebben vaak verhalen. Een van de Rietveldstudenten die hem op het laatst van zijn leven verzorgde, kwam hier eens langs, en vertelde dat ze altijd stiekem groenten pureerde door zijn soep. Want André Volten at uit zichzelf geen groenten.”

Haast u! Tot en met zondag 30 oktober is in Atelier Volten aan de Asterdwarsweg in Noord nog de expositie De jonge André Volten te zien. Niet alleen is dat een kijkje in de keuken van de premature artiest, ook is het een kans om het atelier vanbinnen te zien. Vergeet niet ook de eerste verdieping te bekijken, waar Volten woonde; achter elk kastdeurtje schuilt een deel van het verhaal van zijn leven: zijn schaakbord, de modellen van zijn werk, zijn flessen drank, zijn boeken: alles staat er nog en is intact. Aangezien er geen permanente of vaste collectie is, opent het atelier alleen de deuren tijdens tijdelijke tentoonstellingen, zoals thans. Dat gebeurt, met dank aan vrijwilligers, in het weekend van 13.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt 6 euro.

Ja hoor, u kent Volten ook Want u kent zijn ‘knakenpaal’ op het Frederiksplein, die Volten maakte in opdracht van uitgeverij Elsevier, ter herinnering aan Anthony Winkler Prins. In Atelier Volten is de instructieve, opvouwbare plattegrond ‘André Volten op de kaart’ te verkrijgen, waarop ruim twintig Amsterdamse ‘Voltenplekken’ worden geduid. Van de Radarweg tot de Driemondweg.