Zo bak je op Blue Monday tegen de eenzaamheid en voor een ander

Beeld Getty Images/iStockphoto

De meest deprimerende dag van het jaar komt eraan.

“Ja maandag, Blue Monday. Maar wist je dat dat een commercieel initiatief is geweest?”

Werkelijk? Een reclamestunt?

“Ja, ik dacht van een vliegtuigmaatschappij. Volgens mij hebben zij wel een onderzoekje gedaan naar wat ongeveer de meest deprimerende tijd van het jaar zou zijn, en wat dus de beste dag is om een vakantie te boeken, en ik vind het ook zeker wel geloofwaardig dat dat ongeveer nu is. Zeker nu met de lockdown.”

Dus u dacht: tijd voor troostvoer.

“En voor een positieve ervaring. Serve the City helpt Amsterdammers iets voor een ander te doen door vrijwilligers aan zorglocaties te koppelen. Wij merken dat dat niet alleen fijn is voor de mensen die daarmee geholpen worden, maar juist ook voor de mensen die iets voor een ander doen. En taart is altijd feestelijk, toch?”

Begrijp ik dan goed dat het gebak niet voor eigen consumptie is?

“Juist. Je bakt dit weekend iets lekkers, en dat breng je dan op Blue Monday naar een zorglocatie bij jou in de buurt. Dat kunnen allerlei instellingen zijn, ouderenzorg, daklozenzorg et cetera. Via een formulier op onze site kun je intekenen op een locatie in jouw stadsdeel. We houden rekening met 10 à 15 porties per bakker, dus geen zorgen als de dichtstbijzijnde locatie een verzorgingstehuis met tweehonderd bewoners is.”

Stelt u kwaliteitseisen aan de baksels?

“Net kreeg ik een formulier binnen van iemand die van plan is vegan kruimelgebak met kersenvulling te maken en toen we dit vorig jaar deden, kwamen er ook waanzinnige cupcakes voorbij. Iedereen mag meedoen. Ook onervaren bakkers die met een doos Koopmans iets lekkers maken.”